Namaak Apple Watch (22 euro): na hele dag met 13.000 stappen heeft hij er... 12 geregistreerd

De Apple Watch Ultra, de meest veelzijdige smartwatch van het Amerikaanse merk, kost net geen 1000 euro. Een smak geld. Wie niet zoveel over heeft voor een multifunctioneel horloge kan het daarom verleidelijk vinden om voor de - laat het ons subtiel zeggen - minder dure en vrij ‘gelijkaardige’ Chinese versie te gaan. Die kost amper 22 euro. Maar hoe goed werkt zo’n namaakexemplaar? Tech-journalist Kenneth Dée probeerde het uit: ,,We meten zelfs een hartslag bij een banaan.’’We hebben vast allemaal weleens de drang gehad om de goedkope, minder ‘originele’ versie te kopen van een product dat we écht willen. De Apple Watch Ultra is zo’n hebbeding dat een klein fortuin kost, maar dat je wel graag zou willen. Bij de betere Chinese webshop vind je verschillende toestellen die op de foto als twee druppels water dezelfde functies aan lijken te bieden. Neem nu de i8 Ultra Max die we bij AliExpress in verschillende uitvoeringen vinden, van 11 tot ongeveer 22 euro.Wie de promotiefoto’s ziet, vermoedt weinig verschil tussen het origineel en de i8. En dat voor een spotprijs. Volgens de beschrijving kan ons toestel ‘magnetisch opladen’ en is de behuizing gemaakt van een zinklegering. De originele Apple Watch Ultra heeft een titanium behuizing, dus in dat opzicht is er een compromis gesloten.Voor de rest zou de i8 bijna alles moeten kunnen wat je van een smartwatch verwacht: je kan er ademhalingsoefeningen mee doen, oproepen aannemen, er is een stopwatch, stappenteller, weersvoorspelling en hij is ‘waterdicht’. Wat dat laatste precies betekent, is niet helemaal duidelijk. Gelukkig overleeft ons exemplaar al wel in een glas water. Anders was deze test van korte duur geweest.De foto bovenaan dit artikel geeft al één en ander weg: het valt op dat het display veel minder scherp is. Dat komt omdat de resolutie - het aantal pixels dat de smartwatch gebruikt om het scherm mee op te bouwen - vergelijkbaar is met die van een draagbare telefoon van vijftien jaar geleden. Het is nostalgisch, dat wel, maar wijkt toch wel héél ver af van de foto’s die de verkopers gebruiken om het product aan te prijzen. Bovendien is bij ons toestel het scherm niet eens gecentreerd. Er zijn langs alle kanten dikke zwarte randen die niet overal even breed zijn.Omdat we ook benieuwd zijn naar de andere functies, dragen we het toestel een volledige dag. Hopelijk bezorgt het plastic van het horlogebandje ons geen allergische reactie. De kwaliteit daarvan laat immers ook al te wensen over. Let vooral op het overtollige rubber dat we overal waar we komen achterlaten.Wat de stappenteller betreft moeten we je teleurstellen: die functie werkt niet. Na een volledige dag met ongeveer 13.000 stappen heeft de i8 er... 12 geregistreerd. We sporten graag, maar niet zo graag om de volledige nacht hevig rond te huppelen om onze ‘ringen’ vol te maken op het toestel.Ook de hartslagmeter wijkt behoorlijk af van de meting van de echte Apple Watch Ultra, ook al beginnen net als bij het origineel achteraan enkele groene LED’s te pinken als we een meting uitvoeren. We vinden de sensor van Apple toch betrouwbaarder dan die van het goedkope exemplaar. Volgens de i8 blijkt zelfs één van onze ontbijtbananen namelijk een hartslag te hebben.De smartwatch toont ook een QR-code die linkt naar de bijbehorende app voor je telefoon. Willen we die installeren, dan krijgen we eerst een uitgebreide privacyverklaring te lezen. Uiteraard moet je de app van dit toestel toegang geven tot je sms-gesprekken, contactpersonen, telefoontjes en andere persoonlijke informatie. Je kan die anders niet te zien krijgen op je horloge, maar met dit toestel hebben we toch een wrang gevoel bij het delen van privacygevoelige gegevens.De vertalingen in de app laten te wensen over. Zo is de ‘ok’-knop een ‘bepalen’-knop. En is mijn geslacht ‘mannetje’ - de fabrikant doet niet mee aan woke. De app wil ook toegang tot mijn locatie en de reden laat zich raden: er zit geen gps-sensor in het horloge. Een deftige sports tracking-functie - de toepassing waarin de originele Apple Watch Ultra exceleert - mag je hier dus uit je hoofd zetten. Tenzij je een smartphone bij je hebt. Met andere woorden: deze smartwatch veinst dat hij je locatie bijhoudt, maar gebruikt daarvoor dus gewoon je telefoon.Wat wel goed werkt: via de app kun je alternatieve wijzerplaten uploaden naar je horloge. Het duurt wel ellendig lang voor die doorgestuurd zijn, maar het werkt wel. Min of meer. Ze zijn niet interactief zoals bij de originele Apple Watch. Je ziet wel een ‘hartslag’-icoontje, maar kan er niet op klikken. Het is dus voor de show.Meldingen krijgen we niet aan de praat en om heel eerlijk te zijn: we hebben het intussen wel gehad met dit toestel, dus we geven ons gewonnen. Rest er ons alleen de vraag welk familielid we zo hard haten dat we het hem cadeau willen doen.ConclusieTenzij je een acteur bent die op het podium een zogenaamde Apple Watch Ultra moet dragen, omdat het bij je personage hoort, zien we geen enkele reden om dit toestel te kopen en écht te gebruiken. Hoewel het verleidelijk kan zijn om eentje aan te kopen bij wijze van grap, zal het klimaat je dankbaar zijn als je dit laat waar het thuishoort: bij de Chinese fabrikant. Het geld dat je uitspaart, kun je beter gebruiken om eens lekker te gaan lunchen op een terras.