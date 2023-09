Wat zit er in het geheime pakketje van Paulina? Na 100 jaar gaat het open

Al honderd jaar is het de grote vraag van de inwoners van het stadje Haastrecht: wat zit er in het pakketje dat Paulina Bisdom van Vliet, de rijke burgemeestersdochter, tijdens haar overlijden in 1923 achterliet? Vanmiddag wordt het onthuld, terwijl speculaties hun hoogtepunt bereiken: "Juwelen, geld of juice over buitenechtelijke kinderen? Iedereen denkt iets anders."Het pakketje, waar iedereen in Haastrecht het over heeft, ziet eruit als een grote witte envelop. Daaromheen zit touw gebonden en met zegels zijn ook die weer vastgemaakt. Alles om duidelijk te maken: dit pakket mag niet zomaar geopend worden.In sierlijke letters staat dat ook op de voorkant geschreven: 'Niet te openen voordat er honderd jaar na mijn sterfdag zijn verlopen.' Het is ondertekend door Paulina Bisdom van Vliet, de dochter van oud-burgemeester Marcellus en de weduwe van oud-burgemeester Johan.Journalist Lieuwe van Slooten maakte voor Omroep West een podcast over het geheime pakket. Hij komt uit Haastrecht en vertelt vandaag aan RTL Nieuws hoe het geheim alle inwoners hun hele leven met zich meedragen: "Ook ik weet al mijn hele leven van dit pakket. Als kind hoor je het van je ouders, zij weer van hun ouders. En dan komt er vanmiddag opeens een einde aan het geheim: mensen hebben hier hun hele leven op gewacht."Van Slooten probeerde in zijn podcast natuurlijk uit te zoeken wat er in het pakketje kan zitten, maar hij zocht ook uit wie Pauline als inwoner van Haastrecht was. "Ze was vermogend, maar stond bekend als een weldoener. Zo deelde ze voedselbonnen uit aan de inwoners. Geen geld, want dat zou terechtkomen bij de man des huizes en die zou er dan weer mee naar de kroeg gaan. Ze was bewust van haar invloed."Zo liet ze ook een gebouw bouwen voor de plaatselijke muziek- en gymnastiekvereniging en zorgde ze ervoor dat haar huis na haar overlijden een museum moest worden.Alle kamers verkeren nog in de originele staat, waardoor het binnen nog altijd voelt alsof het 1923 is. Met een bijzondere collectie, waarvan een wit, simpel pakketje dus de meest spannende is.In juni, 100 jaar na haar sterfdag, maakte het bestuur van het museum het pakketje al open. Ze wilden over de inhoud daarvan tot vanmiddag nog niets bekendmaken, behalve dat het van 'grote historische waarde' is. Van Slooten: "En dan gaan mensen zelf dingen verzinnen. De één denkt dat het juwelen zijn. Dat is mogelijk, want het pakket is één kilo. Of een geldprijs voor alle inwoners van het dorp. Die kans acht ik zelf klein, Paulina had al veel geld in haar testament een bestemming gegeven.""Misschien ligt er ergens een schat begraven, denken anderen. Zelf denk ik toch dat het gaat om briefcorrespondentie. Het woord juice kenden ze toen nog niet, maar misschien is het dat wel. Er wordt gedacht aan buitenechtelijke kinderen."Maar of het nou wat brieven zijn of heel veel geld, volgens Van Slooten is het sowieso een heel bijzondere dag. "Vandaag is een dag ter ere van haar, een dag waarop we haar eigenzinnige karakter bewonderen. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit wat er in het pakketje zit."