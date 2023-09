Passagiers weigeren stoelen vol braaksel en belanden op No-Fly lijst

Voor twee passagiers verliep de vlucht van Las Vegas naar Montreal op 26 augustus wel heel anders dan gepland. Zij vonden resten van braaksel op hun stoelen en weigerden te gaan zitten, maar werden daarom het vliegtuig uit gezet.

Ze zouden vervolgens op een no-flylijst geplaatst zijn.



Details van het incident worden op Facebook gedeeld door medepassagier Susan Benson. ‘Er hing een vieze geur, maar we wisten eerst niet wat het probleem was’, schrijft Benson. Ze zat een rij achter de stoelen met braaksel. Volgens Benson was er niet goed schoongemaakt en zou de bemanning parfum hebben gespoten om de geur te verbergen.



De passagiers die op de stoelen moesten zitten, zeiden tegen het personeel dat hun stoelen en veiligheidsgordels nog nat waren en dat ze het braaksel nog konden zien. Ze kregen te horen dat daar niets aan te doen was. De vlucht was verder vol, dus werden ze verzocht om plaats te nemen. Benson: ‘Met tegenzin kregen ze dekens en doekjes om het zelf schoon te maken. Ze wilden nogmaals met de bemanning in gesprek om hun verhaal te doen, en voordat ze het wisten stond de piloot voor hun neus.’



De piloot gaf de passagiers twee keuzes: ze konden het vliegtuig op eigen gelegenheid verlaten of de beveiliging zou hen het vliegtuig uit zetten en op een no-fly lijst plaatsen. Volgens de piloot waren ze onbeleefd geweest tegen de stewardess. ‘Ze waren overstuur, maar zeker niet onbeleefd’, aldus Benson.



Voor ze het wisten kwam de beveiliging en werd het duo uit het vliegtuig begeleid. ‘Waarom? Omdat ze weigerden om vijf uur lang in braaksel te zitten. Zij hebben niets verkeerd gedaan.’ Benson blijft aan het incident denken. ‘Ik heb geen idee of ze daadwerkelijk op de no-fly lijst zijn geplaatst.’



Air Canada heeft inmiddels haar excuses aangeboden voor het verwijderen van de passagiers en erkent dat ze niet de zorg kregen waar ze recht op hadden. De luchtvaartmaatschappij heeft contact opgenomen met het duo, aldus persbureau AP.

Reacties

Daar word je toch kotsmisselijk van, als je zo moet vliegen. Urenlang in de viezigheid en in de stank.

Ik zou de andere kant van het verhaal wel eens willen horen. Maar dat zou ik bij veel van de berichten hier.

