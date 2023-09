Gepeperd restaurantbezoek: “711 euro voor een paar drankjes en een bord calamares”

Italiaanse toeristen waarschuwen op Tripadvisor voor een restaurant op het Griekse eiland Mykonos. Ze betalen er hallucinant hoge prijzen voor drankjes en gerechten.



Het bewuste restaurant op het Griekse eiland blijkt stilaan berucht te worden om zijn wel heel brutale afzetterij want het kwam eerder al in het oog van een storm terecht nadat het een Amerikaans koppel 800 euro aanrekende voor wat krabbenpoten, een slaatje en twee mojito’s.



Ditmaal spuien Italianen hun gal over de praktijken van dit restaurant op Mykonos. Op Tripadvisor vertellen de toeristen dat ze zomaar even 711,41 euro moesten betalen voor een Aperol Spritz, drie glazen appelsiensap en een medium portie calamares en scampi. “Het zijn de grootste bedriegers en dieven van heel Mykonos”, schrijven de woedende gasten.

Reacties

09-09-2023 14:03:34 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.429

OTindex: 3.182

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, niet naartoe gaan dus.

09-09-2023 15:42:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.020

OTindex: 28.319

@omabep : En voordat je neerstrijkt even op het prijslijstje kijken dat vaak bij de deur of de ingang hangt.

