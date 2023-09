Man die voor het goede doel naakt de wereld over fietst gearresteerd

Het zijn lastige tijden voor Stuart, die sinds jaar en dag overtuigd ‘naturist’ is. Gillmour zamelt geld in voor het goede doel door van naaktstrand naar naaktstrand te rijden op zijn ‘charity bike’, in zijn nakie. Het opgehaalde geld gaat naar een stichting die zich bezighoudt met aandacht vragen voor mentale gezondheid.



Stuart heeft door de jaren heen een aardige schare volgers verzameld op Facebook met zijn pagina ‘The Naked Cyclist’. Toch is niet iedereen onder de indruk van zijn naakte fietstochten. Onlangs werd de blote weldoener namelijk gearresteerd.



Stuart was voor een goed doel bezig aan een lange fietstocht naar een naaktstrand in Colyn-Bay, Wales. Daar werd hij staande gehouden door een agent. Stuart, die als enige van het fietsende gezelschap geen kleren droeg, overtrad opvallend genoeg de wet niet: hij heeft van de Britse overheid een speciaal certificaat waarmee hij kan aantonen dat hij naturist is. Hij draagt geen kleding uit ideologische overwegingen en dat mag in het Verenigd Koninkrijk. De agent ging daar echter niet in mee.



Gillmour moest mee naar het bureau. Onacceptabel, vindt hijzelf. “Er moet meer bewustzijn komen over naturisme”, aldus de activist. Gelukkig waren de agenten op het bureau begripvoller dan degene die hem aanhield. “Toen ik vertelde over mijn missie en de stichting waar ik voor reed, geloofden ze me wel.”

Reacties

09-09-2023 11:21:29 Emmo

Dus elke potloodventer kan met een pampiertjen van de (Britse) overheid naar hartelust zijn hobby uitventen?

09-09-2023 13:13:41 Buick

@Emmo , een beetje podloodventer heeft een lange regenjas aan.

09-09-2023 13:43:46 Emmo

@Buick : Dat is ter bescherming van de goede zeden

09-09-2023 15:07:33 allone

Je kunt ook aangekleed voor een goed doel fietsen

