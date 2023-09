Rekening van 5000 euro bij dierenarts na overlijden kat: ‘Ik was zo overstuur dat ik geen afscheid kon nemen’

De kosten van dierenartsen zijn fors gestegen. Omdat de tarieven voor medische zorg voor dieren niet zijn gereguleerd, kunnen dierenartsen vragen wat ze willen. ,,Daar ging mijn vakantiegeld.”



Simba, het 14 maanden oude katertje van Fadoua (34) uit Amsterdam, viel van haar balkon op drie hoog. De Dierenambulance bracht hem naar een medisch centrum in West, dat onderdeel is van een grote, buitenlandse keten. Simba was lelijk terechtgekomen, de operatie zou 2500 euro kosten.



Fadoua: ,,Dat is heel veel geld voor mij, maar ik wilde het toch een kans geven. En ik kon in termijnen betalen, zeiden ze.”



De ochtend van de operatie werd Fadoua door de dierenarts gebeld. Het ging niet goed met Simba. Fadoua haastte zich van haar werk naar de dierenkliniek, maar het was al te laat. Simba was dood. De operatie was geslaagd, maar er waren complicaties opgetreden. Fadoua kreeg een factuur van 7000 euro.



Fadoua: ,,Ik zei, ik verdien 1300 euro per maand met schoonmaakwerk, hoe moet ik mijn huur dan betalen? Maar de dokter zei: ‘We kunnen niets anders voor u doen.’ Hij adviseerde me een Gofundme te beginnen.”



Uiteindelijk gaf de dierenarts nog een korting van 2000 euro. De rekening van 5000 euro mocht Fadoua in termijnen van 1000 euro betalen. In alle verwarring ging ze akkoord. ,,Ik was heel verdrietig, mijn kat ligt dood op een tafel, en zij hebben geen tijd voor de persoon en praten alleen maar over de rekening en een handtekening die ik moet zetten. Ik kon gewoon niet logisch nadenken.”



De baas van Fadoua heeft het bedrag voorgeschoten, zodat ze het geld niet bij de bank hoeft te lenen, en ze is inderdaad een Gofundme begonnen. Fadoua: ,,Het ergste is nog: ik was zo overstuur dat ik geen afscheid van Simba heb genomen.”



Mabel, de 13-jarige kat van Petra Ipenburg (62), stonk enorm uit haar bek. Waarschijnlijk een ontsteking na een afgebroken tand. Om dat zeker te weten moest de kat eerst onder narcose, en dan moest de behandeling nog plaatsvinden. Haar vaste dierenarts in Amsterdam-Centrum schatte de kosten tussen de 600 en 800 euro.



Dat vond Ipenburg behoorlijk veel geld en ze besloot verder te zoeken. Uiteindelijk bracht ze haar kat naar een dierenkliniek in Zuid. Later belde de dierenarts. Het goede nieuws: Mabel lag er rustig bij. Het slechte nieuws: de kosten waren 1550 euro.



Ipenburg: ,,Op dat moment moest ik beslissen, dat was heel vervelend. Eigenlijk had ik toen moeten zeggen: laat haar maar ontwaken en ik betaal wel alleen voor de narcose. Maar dat doe je niet. Daar ging mijn vakantiegeld.”



De kosten van medische zorg voor huisdieren rijzen de pan uit. Uit een enquête van consumentenprogramma Kassa bleek vorig jaar dat 34 procent van de ondervraagden moeite heeft om de medische kosten voor hun dier te betalen. Na onverwacht hoge kosten moest 22 procent een lening afsluiten. Voor 7 procent waren te hoge kosten de reden om hun dier te laten inslapen, en 5 procent kon zelfs de kosten voor die euthanasie, ook vaak een paar honderd euro, niet betalen. Het laten inslapen werd daarom uitgesteld.



Sinds 2012 moeten dierenartsen 21 procent btw doorberekenen. Tandartsen hoeven dat bijvoorbeeld niet. De tarieven voor een tandarts liggen vast, dierenartsen mogen vragen wat ze willen. Het probleem is verder dat veel praktijken in handen zijn gekomen van buitenlandse ketens, en die vragen gerust het viervoudige, zeker voor spoedhulp ’s avonds of in het weekend.



Het gevolg is dat baasjes later of zelfs niet naar de dierenarts gaan. ,,Door de hoge kosten komt het dierenwelzijn onder druk te staan, en dat is afschuwelijk”, zegt Judith Krom, Amsterdams raadslid voor de Partij voor de Dieren. ,,Uiteindelijk hoort de zorgplicht die we hebben voor dieren natuurlijk voorop te staan.”



Als oorzaak noemt ook Krom de schaalvergroting. ,,Een bekend probleem is dat kleine dierenpraktijken worden overgenomen door grote partijen en dat het ze vrijstaat om te vragen wat ze willen. Je ziet dat dit soort grote partijen de prijs opdrijven. Zo moeten mensen veel meer geld betalen voor zorg die eigenlijk betaalbaar zou moeten zijn.”



Naar aanleiding van Kamervragen start in het najaar een onderzoek naar de ontwikkeling van de prijzen van dierenartsen. De Partij voor de Dieren pleit voor regulatie van diergeneeskunde, zoals in alle medische zorg. In Amsterdam krijgen mensen met een stadspas één gratis behandeling van de dierenarts per jaar.



Krom: ,,Er zijn natuurlijk verzekeringen, maar ook die kosten tientallen euro’s per maand. Maar als je dat kunt dragen, is het natuurlijk wel een overweging waard. Een dier kan ziek worden. Dat is wel iets om goed over na te denken.”



,,Alles is duurder geworden de laatste jaren, dus ook een dierenarts,” zegt een woordvoerder van beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), die wel benadrukt dat hij niet spreekt namens de grote, buitenlandse ketens.



,,Die diergeneeskunde heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Er kan steeds meer. Als je een CT-scan wilt maken of een hartoperatie bij een hond, dan kan dat, maar het kost veel geld. Operaties bij mensen kosten ook veel geld, maar daar zien mensen nooit de rekening van, dat gaat allemaal via de verzekeraar. Bij de dierenarts zien ze rechtstreeks wat het kost, en dat kan schrikken zijn.”



Maar 800 euro voor een ontsteking in de bek? De woordvoerder: ,,Ik vind het lastig om een waardeoordeel te geven over een individueel geval, maar als je met je auto naar de garage gaat, en je moet een nieuwe distributieriem, dan kost dat ook 800 euro, of meer. Dan denken we: oké, dat is dan maar zo. Maar als het om een kat gaat, vinden we het opeens heel veel geld. Het is nu eenmaal heel kennisintensief werk, waar veel apparatuur voor nodig is, en daar hangt een prijskaart aan.”

09-09-2023 08:27:11 Emmo

Het klopt dat de kosten voor een dierenarts flink gestegen zijn. Maar kijk eens bij de dierendokter wat voor apparatuur daar tegenwoordig allemaal staat. Dat moet wel allemaal opgebracht worden.

De meeste dierenartsen doen het werk uit liefde voor het vak en niet om er rijk van te worden.

Waar je als dierenbezitter wél voor moet uitkijken zijn de grote landelijke ketens. Die moeten daarnaast ook nog eens een forse overhead op poten houden en de aandeelhouders vetmesten.



Advies: zoek naar een kleine, lokale praktijk. Die heeft misschien wat minder spullen als MRI, CT en Röntgen, maar die is normaal wel stukken goedkoper.

09-09-2023 08:42:17 Buick

Uiteindelijk gaf de dierenarts nog een korting van 2000 euro.

Die dokter kan ineens vanuit het niets 2000 euro korting geven.



Onze hond had zijn poot gebroken. Wij naar de dierenarts. Rontgenfoto gemaakt.

En toen wilde die dokter met alle geweld dat we met de hond naar Utrecht naar een kliniek zouden gaan. Hij wilde niet eens de poot van de hond in het gips doen.

Wij thuis een online dierenarts geraadpleegd, die rontgenfoto daar naar toe gestuurd.

Die zei, gewoon gips eromn.

Naar een andere dierenarts en die deed er gips om.

We waren nu ook iets van 1500 euro kwijt, maar die eerste dokter had waarschijnlijk een dealtje met dat hospitaal en dan kunnen ze lekker geld verdienen.

09-09-2023 09:39:38 Mamsie

niet moet gaan.

@Buick : Nou, dan weet je gelijk naar wie je bij een volgende gelegenheid niet moet gaan. Is het helemaal goedgekomen met het pootje?

09-09-2023 09:49:09 Buick

Pootje was gespalkt en het hondje, hij was toen 1 jaar, moest rustig aan doen.

Hij kwam thuis, riem af en sprong gelijk op bed en van bed af en op de bank.

Je kon dat beest niet aan zijn verstand krijgen dat die rustig moest doen.

@Mamsie , naar die dierendokter gaan we nooit meer heen. Pootje was gespalkt en het hondje, hij was toen 1 jaar, moest rustig aan doen. Hij kwam thuis, riem af en sprong gelijk op bed en van bed af en op de bank. Je kon dat beest niet aan zijn verstand krijgen dat die rustig moest doen. Maar het is helemaal goed gekomen. Poot is mooi en hij heeft nergens meer last van.

09-09-2023 10:09:46 Dimyr

@Emmo :



Waar je als dierenbezitter wél voor moet uitkijken zijn de grote landelijke ketens. Die moeten daarnaast ook nog eens een forse overhead op poten houden en de aandeelhouders vetmesten.



Waar je als dierenbezitter wél voor moet uitkijken zijn de grote landelijke ketens. Die moeten daarnaast ook nog eens een forse overhead op poten houden en de aandeelhouders vetmesten. Advies: zoek naar een kleine, lokale praktijk. Die heeft misschien wat minder spullen als MRI, CT en Röntgen, maar die is normaal wel stukken goedkoper.

Heel veel zitten onder een landelijke keten maar dat staat alleen in kleine lettertjes ergens op een site "Onderdeel van" Voor de rest wel gewoon een eigen naam.

Heel veel zitten onder een landelijke keten maar dat staat alleen in kleine lettertjes ergens op een site "Onderdeel van" Voor de rest wel gewoon een eigen naam. Regulering is het enigste wat helpt

09-09-2023 13:57:41 omabep

De regering moet gewoon bedragen vastleggen, dan wordt het niet zo duur als nu. Die lui maken het expres duurder voor de winst, zo krijgen wij hier Amerikaanse praktijken, dit willen we niet maar zo wordt het hier wel, we gaan langzaam maar zeker die kant op. We gaan al niet meer naar de dokter, tandarts en nu laten we dus ook de dierenarts links liggen.

De regering moet gewoon bedragen vastleggen, dan wordt het niet zo duur als nu. Die lui maken het expres duurder voor de winst, zo krijgen wij hier Amerikaanse praktijken, dit willen we niet maar zo wordt het hier wel, we gaan langzaam maar zeker die kant op. We gaan al niet meer naar de dokter, tandarts en nu laten we dus ook de dierenarts links liggen. Al die buitenlanders van die grote organisaties die de kans krijgen om de zorg en nu ook de dierenzorg op te kunnen kopen is belachelijk, zijn er geen andere mogelijkheden? Zo wordt het onbetaalbaar voor ons.

09-09-2023 15:41:32 Emmo

@omabep : Eén van de redenen waarom dit gebeurt is dat de dierenartsen, die meest net zo'n grote tegenstander zijn van die "Amerikaanse toestanden", de kop omloopt vanwege de verplichte administratie. Die administratie wordt ze door die grote organisaties uit handen genomen. Dan kunnen ze meer tijd besteden aan zieke beesten.

