Passagier van Griekse veerboot geduwd en verdronken, bemanning aangeklaagd

In Griekenland zijn de kapitein en drie bemanningsleden van een veerboot aangeklaagd voor de dood van een passagier. Toen die laatste nog vlug aan boord wilde gaan van het al vertrekkende schip, werd hij in zee geduwd door de bemanning.



Het incident gebeurde in de drukste haven van het land in Piraeus. Het slachtoffer was een 36-jarige man genaamd Andonis Kargiotis, schrijft The Guardian.



De Griekse minister van Maritieme Zaken, Miltiadis Varvitsiotis, sprak zijn 'schok, afschuw en leedwezen' uit nadat het nieuws bekend was geworden.



Er zouden beelden van zijn, waarop te zien is dat het slachtoffer de laadklep van de Blue Horizon op rent. Het schip lag toen nog stil aan de kade, maar had al wel de trossen losgemaakt om af te varen. Hij wil zich vervolgens langs twee personeelsleden van de veerboot werken, die hem echter tegenhouden. Met gebruik van fysiek geweld duwen ze hem terug de kade op.



Als Kargiotis dan opnieuw de laadklep op stapt, duwt een medewerker van de ferry hem eraf terwijl het schip al vertrekt. Het slachtoffer verdwijnt dan in het woelende water, dat door de motoren onstuimig is. De personeelsleden staan erbij en doen niets. Het schip zet koers richting open zee, maar zal later het bevel krijgen terug te keren naar Piraeus.



Volgens de Griekse kustwacht werd het slachtoffer bewusteloos gevonden in het water in de haven. Even later werd vastgesteld dat hij was overleden. Na een autopsie bleek dat hij verdronken was.



De minister veroordeelde de 'illegale acties' van de medewerkers. Zij zouden bovendien 'het basisprincipe dat Griekse zeelieden al eeuwenlang eren' hebben geschonden, namelijk 'het redden van mensen op zee, en niet ze erin gooien'.



Kargiotis zou volgens de minister een geldig kaartje hebben gehad voor de reis naar Kreta. Hij zou al eerder aan boord zijn geweest, maar het schip om onbekende redenen weer verlaten hebben. Toen hij terug aan boord wilde, ging het dus mis.



Attica Group, de moedermaatschappij van de Blue Horizon, gaf een verklaring uit waarin werd gezegd dat het bedrijf 'kapot was van het tragische incident'. In een tweede verklaring werd spijt betuigd over de dood van de passagier en een onderzoek aangekondigd naar de 'ondenkbare' gebeurtenis.

Reacties

08-09-2023 16:24:39 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.568

OTindex: 22.432

Oei, dit is wel heel extreem! Dat die passagier niet had moeten proberen de boot op te komen terwijl de trossen al los waren is duidelijk, maar daar zou niet de doodstraf op moeten staan!

08-09-2023 16:56:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.578

OTindex: 87.114



Doodslag



Laatste edit 08-09-2023 16:56 Incident??? Dit is moordDoodslag

08-09-2023 17:00:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.731

OTindex: 91.949

@allone : Inderdaad doodslag. Wat die man deed was natuurlijk helemaal fout maar daar hoort niet de doodstraf op te staan.

