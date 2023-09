Wesp in auto zorgt voor nat pak bij automobilist

Het gevecht tussen mens en natuur is vaak een eenzijdig gevecht maar een onfortuinlijke automobilist ondervond woensdag hoe het ook af kan lopen. Door een enkele wesp eindige het autoritje in het water en moest hij gered worden door omstanders.



Het opmerkelijke voorval speelde zich woensdagmiddag af in het Noord-Hollandse dorpje Beinsdorp. De automobilist rijdt met zijn auto langs de Ringvaart als er een wesp op zijn arm landt. De man probeert het insect weg te slaan maar maakt daarbij zulke wilde bewegingen dat hij het macht over het stuur verliest en in het water terechtkomt.



Al snel begint het voertuig water te maken en zinkt langzaam naar de bodem. De automobilist wist zichzelf nog wel in veiligheid te brengen door via het dakraam op zijn auto te klimmen. Niet veel later wordt de man opgepikt door een langsvarend bootje.



Het verhaal van de correspondent ter plaatse wordt door een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland bevestigd. De onfortuinlijke bestuurder is vervolgens naar de kant gebracht waar hij ter controle is nagekeken door ambulancepersoneel.



De auto van de man is uit het water getakeld. Het is niet duidelijk wat er met de wesp is gebeurd.

Reacties

08-09-2023 15:14:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.730

OTindex: 91.949

Die auto zal wel als verloren beschouwd kunnen worden.

Maar het blijft weer dat een paniekreactie levensgevaarlijk kan zijn.

Ik heb ooit eens een wesp in mijn bromfietshelm gehad. Tijdens het rijden, wel te verstaan.

Dat was ook best wel eng maar gelukkig is dat goed afgelopen.

08-09-2023 15:37:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 21.087

OTindex: 49.566

Op de motor is een keer een wesp in mijn mouw gevlogen. Mijn arm werd een keer zo dik en dat hield een week aan. Behoorlijk pijnlijk ook.

08-09-2023 15:45:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.577

OTindex: 87.114

Een geluk dat het dak open was. Want hoe kom je er anders uit als elektrisch geregelde deuren / ramen niet meer open gaan?

08-09-2023 16:53:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.577

OTindex: 87.114



Wordt die bij de auto geleverd? @Emmo : oh ja. Die vergeet ik altijdWordt die bij de auto geleverd?

08-09-2023 16:58:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 63.002

OTindex: 28.318

@allone : Normaal gesproken niet. Maar die dingen kosten geen drol en er is daarom geen enkele reden om zo'n ding niet aan te schaffen.

