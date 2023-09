Amerikaans vliegtuig maakt rechtsomkeert vanwege explosieve diarree-aanval

Een vlucht van de Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Airlines moest vanwege een wel heel opzienbarende reden omkeren. Een passagier had namelijk zo veel last van zijn darmen dat hij een totale ravage had aangericht in het gangpad. “De diarree zit overal”, meldde de piloot aan de verkeerstoren.



Het vliegtuig was twee uur eerder opgestegen uit de Amerikaanse stad Atlanta richting het Spaanse Barcelona, maar de bemanning achtte het niet verantwoord om nog door te vliegen. Op een audio-fragment, gedeeld op X, is te horen hoe de piloot spreekt over een 'biologisch gevaar' en hoe het hele vliegtuig is bevuild door een passagier met diarree.



Medepassagiers en hun geliefden reageren op het social media platform. “Mijn partner zat in hetzelfde vliegtuig. Het was een beroerde situatie. Het droop allemaal door het gangpad en rook verschrikkelijk. Het personeel zette een disinfectiemiddel in met een vanillegeur, maar daardoor ging het alleen maar stinken naar vanillediarree”, aldus Dee W op X.



Na de landing in Atlanta is een schoonmaakteam hard bezig geweest om de boel weer schoon te boenen. Ook is er een nieuw tapijt gelegd in het gangpad. Het vliegtuig vloog uiteindelijk met een vertraging van acht uur weer naar Barcelona. De ongelukkige passagier met buikloop had volgens Delta Airlines een medisch probleem; verdere details gaf de woordvoerder niet.

08-09-2023 12:16:30 venzje

Het personeel zette een disinfectiemiddel in met een vanillegeur, maar daardoor ging het alleen maar stinken naar vanillediarree Een kennis had in het grijze verleden eens flink wat wijn meegenomen uit Frankrijk. Omdat de douaneregels destijds de toegestane hoeveelheden niet in liters, maar in flessen uitdrukten, had hij een paar 20-literflessen laten vullen, die hij had meegenomen uit het lab waar hij werkte.

Leuk idee, totdat een van die flessen stuk ging op de achterbank van zijn auto. De overweldigende alcoholgeur was niet meer weg te krijgen en telkens wanneer hij in zijn auto had gezeten, droeg hij een enorme alcoholkegel met zich mee.



In zijn wanhoop heeft hij toen een paar flesjes aftershave in zijn auto leeggegoten. Net als in het artikel hierboven maakte dat alles alleen maar erger: nu rook hij naar een zatlap met veel te veel aftershave op zijn bakkes.



08-09-2023 13:06:50 Emmo

@venzje :



Iets dergelijks is mij overkomen met een fietstas... Iets dergelijks is mij overkomen met een fietstas...

08-09-2023 13:15:23 allone

@venzje :



Laatste edit 08-09-2023 13:15 @Emmo : lijkt op een mop die wij als kind vertelden, over een man in een café die een stinkende wind laat waarop de kastelein met een bus dennengeur spuit. Zegt de volgende klant die binnenkomst: het ruikt hier alsof er een drol in een dennenbos ligt

08-09-2023 13:48:24 allone

OT toch lijkt me deze explosie gezonder dan de explosie boven Lockerbie

08-09-2023 15:09:39 Mamsie

Je zal toch maar degene zijn met deze spuitende diarree. Wat zal die zich afschuwelijk gevoeld hebben!

08-09-2023 16:19:04 omabep

@venzje :



: Gelukkig is een fietstas niet zo duur als de auto die de deur uit moest. @allone : Ik zit te genieten van jullie verhalen, zulke mogen vaker verteld worden @Emmo : Gelukkig is een fietstas niet zo duur als de auto die de deur uit moest.

08-09-2023 16:57:04 Emmo

@omabep : Nog goedkoper zelfs. Na een paar stevige regenbuien heb ik nergens last meer van

