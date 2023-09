Terugverdientijd zonnepanelen is straks méér dan 25 jaar door saldering én terugleverboete

Als de salderingsregeling vervalt én een ‘terugleverboete’ normaal wordt, dan loopt de terugverdientijd van zonnepanelen op naar méér dan 25 jaar. Momenteel is die periode ongeveer zeven jaar.



Die waarschuwing geeft Milieu Centraal, de belangrijkste consumentenorganisatie op het gebied van duurzaamheid in De Limburger.



Energiebedrijf Vandebron gooide recent een flinke steen in de vijver door een heffing op te leggen aan zonnepaneelhouders voor het terugleveren van stroom. Die ‘boete’ bedraagt gemiddeld zo’n 250 euro per jaar. Vanaf 2025 komt daar – als de Eerste Kamer instemt – ook nog de afbouw van de salderingsregeling bij. Die beide regelingen maken samen investeren in eigen zonnepanelen een stuk minder rendabel.

Reacties

08-09-2023 10:15:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.996

OTindex: 28.318

Zo langzamerhand beginnen de wérkelijke kosten van de energietransitie (voornamelijk dankzij het gebrek aan planning en inzicht) duidelijk te worden.

08-09-2023 10:34:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.207

OTindex: 7.836

Wij hebben afgelopen winter zonnepanelen laten leggen. Het zal mij benieuwen wanneer we die uiteindelijk echt terugverdiend zullen hebben, maar het wordt gegarandeerd later dan ons is voorgespiegeld. Gelukkig hadden we daar al ruimschoots rekening mee gehouden.



En verder zijn we tegen die tijd de investering natuurlijk allang vergeten.

08-09-2023 10:46:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.996

OTindex: 28.318

@venzje : Ik heb acht jaar terug zonnecellen laten leggen. Bij mij is de grootste mep eraf.

