Bewoners vinden plots schattige kerstkabouters in hun tuin, maar die zijn niet zo onschuldig als ze lijken

In Noord-Wales vinden verschillende bewoners de laatste dagen plots kerstkabouters in hun tuin. Magie of een schattige liefdadigheidsactie? Niets blij

Reacties

08-09-2023 08:28:55 Beereekhoorn









Ow ik zou ze vast eerst heel lang laten staan, ben niet zo van tuinieren

08-09-2023 09:08:55 omabep









@Beereekhoorn : Ik zou het niet eens zien de eerste dagen, ik kijk zelden naar mijn voortuin, het is toch steeds hetzelfde.

08-09-2023 09:10:52 Emmo









@Beereekhoorn : Mij zou het pas opvallen als de tuinman gaat vloeken als hij erover struikelt.

08-09-2023 10:23:33 BatFish









Ik zou hem wel snel opmerken, maar misschien bewust laten staan. Mijn vader heeft een keer bij verschillende buren een tuinkaboutertje in de tuin gezet. Die rouleert nu door de buurzt. Ik verdenk hem er toch niet van om te gaan inbreken.

