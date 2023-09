‘s Werelds pikantste tortillachip eist slachtoffer: Amerikaanse puber overlijdt na ‘One Chip Challenge’

Een 14-jarige Amerikaanse jongen afkomstig uit de staat Massachusetts is gestikt na het eten van een extreem hete tortillachip, melden lokale media. Harris Wolobah uit Worchester nam deel aan de zogeheten 'One Chip Challenge' en moest dat met de dood bekopen.



De uitdaging gaat de laatste weken viraal op sociale media. Het is de bedoeling om de 'pikantste tortillachip ter wereld', die verpakt is in een rood doosje in de vorm van een grafkist met een doodskop erop, naar binnen te werken en dan zo lang mogelijk te wachten met melk of water drinken.



De maker van de duistere tortillachip is het Amerikaanse bedrijf Paqui. Zij waarschuwen dat de inhoud alleen geschikt is voor volwassenen en weggehouden moet worden van kinderen. Val je na het eten van de chip flauw, word je misselijk of heb je moeite met ademen, dan wordt aangeraden om een arts te raadplegen.



Lois Walobah, de moeder van Harris, kreeg van de schoolverpleegster te horen dat haar zoon de chip van een klasgenoot had gekregen en opgegeten. Daarna had hij buikpijn gekregen en was hij flauwgevallen tijdens basketbaltraining. De jongen werd nog naar het ziekenhuis gereden, maar de doktoren konden niets meer voor hem doen.



“Dergelijke chips kunnen moeilijkheden met ademen veroorzaken door irritatie van de slokdarm”, zegt dokter Lauren Rice van het Tufts Medical Center in Boston tegen NBC10 Boston. Walobah is er dan ook van overtuigd dat haar zoon is overleden door het eten van het chipje. De politie van Worcester doet onderzoek naar de dood van de puber. Een autopsie moet meer duidelijkheid over de doodsoorzaak verschaffen.

