Grote reddingsoperatie voor zieke Australiër op Antarctica geslaagd

Een Australiër die ernstig ziek was geworden op Antarctica is van de zuidpool gehaald en is nu op weg naar de Tasmaanse hoofdstad Hobart.De man werkte met zo'n twintig collega's op het afgelegen Casey-station, een van de drie Australische onderzoeksstations in het zuidpoolgebied. Volgens de autoriteiten verslechterde zijn gezondheid vorige week zodanig dat hij specialistische zorg nodig had. Daarop werd besloten om de ijsbreker van het Australische zuidpoolprogramma naar Antarctica te sturen om hem op te halen.Na een reis van meer dan 3000 kilometer kwam de ijsbreker aan bij Antarctica, op zo'n 150 kilometer van het onderzoeksstation. Met helikopters werd de man vervolgens bij het onderzoeksstation opgepikt.De Australiër is nu aan boord van de ijsbreker, die terugvaart naar Tasmanië. Hij krijgt op het schip al de nodige zorg. Uit privacyoverwegingen is niet bekendgemaakt wat de man precies mankeert noch wat hij op Antarctica deed.