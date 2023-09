Boom die 190.000 euro waard is doet mee aan Boom van het Jaar-verkiezing

Om de Utrechtse inzending van de provincie Utrecht te promoten liep IJsselsteiner Ton Cornelisse (79) vorig jaar de benen onder zijn lijf. Dat belooft hij dit jaar weer te doen, zodat de rode beuk in de tuin van Gerda Bogaard (75), hopelijk de winst binnenhaalt.De imposante boom is 250 jaar oud en heeft een kruin met een doorsnee van 45 meter. Als een parasol hangt hij boven de stadstuin. "In het voorjaar is de boom op zijn mooist. Dan kleurt hij diep rood. In de herfst laat hij veel blad vallen, dan zijn we er druk mee. Maar we zorgen goed voor de boom. Niet alleen ik, ook de rest van IJsselstein mag ervan genieten. In de binnenstad is het de meest beeldbepalende boom", aldus Bogaard.De beuk werd ooit geplant door de toenmalige stadsdokter van IJsselstein, Jacobus Egbertus Lycklama a Nijeholt. Hij kocht in 1783 de vervallen Decanije in IJsselstein, het woonhuis van kanunniken.Cornelisse won vorig jaar de Boom van het Jaar-verkiezing met een protestboom. "We moeten het nu hebben van de pure schoonheid van deze boom. Maar de onderliggende boodschap is dezelfde: we moeten zuinig zijn op ons groen. Bomen zijn de longen van de aarde. Daar kunnen we niet voorzichtig genoeg mee zijn", zo vertelt hij aan het AD.Toen er vlakbij appartementen werden gebouwd waarvoor moest worden geheid, liet Bogaard de waarde van de beuk taxeren. Dit met het oog op onverhoopte schade. "Zodoende weten we dat hij 190.000 euro waard is." Maar het is vooral emotionele waarde die de verkiezing Boom van het Jaar motiveert. +Voor de zesde keer wordt deze georganiseerd door SBNL Natuurfonds in Leersum. Elke provincie heeft één boom genomineerd. Van 4 september tot en met 16 oktober (12.00 uur) kan iedereen zijn stem uitbrengen via www.deboomvanhetjaar.nl.