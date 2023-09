Gapend gat in Chinese Muur door graafmachine, twee arrestaties

In China zijn een man en een vrouw opgepakt, omdat ze met een graafmachine een groot gat hebben gemaakt in de Chinese Muur.Het gat in de wereldberoemde muur werd vorige maand ontdekt in de noordelijke provincie Shanxi.Na onderzoek konden de daders worden getraceerd: een 38-jarige man en een 55-jarige vrouw. Zij hebben verklaard een graafmachine te hebben gebruikt, omdat ze een doorgang wilden maken 'om een kortere weg te creƫren'. Waarom ze dat precies deden, is niet bekendgemaakt.Het onderzoek loopt nog. Volgens de Chinese staatsomroep CCTV is er 'onomkeerbare schade' toegebracht aan de muur.De Chinese Muur is een oude verdedigingslinie en is in totaal meer dan 21.000 kilometer lang. Het grootste gedeelte dateert uit de Ming-dynastie (1368-1644). In 1987 werd de Muur uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed.Op veel plaatsen is de Muur al niet meer intact, omdat het door de eeuwen heen door erosie of oorlog beschadigd is. Toch zijn er nog grote delen over.