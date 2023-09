Treinverkeer stilgelegd om ontsnapte pauw, machinist vangt dier

Een ontsnapte pauw heeft zondagmiddag voor behoorlijk wat opschudding gezorgd in Meppel. Toen mensen het dier probeerde te vangen, vluchtte hij het spoor op. ProRail moest het treinverkeer daardoor tijdelijk stil leggen.



Mensen vonden de pauw zondagmiddag op de parkeerplaats aan de Parallelweg in Meppel en schakelden de politie in. Meerdere mensen probeerden het dier te vangen, maar de pauw sloeg op de vlucht.



Trots als de pauw was, flaneerde hij vervolgens over het spoor. ProRail besloot daarom het treinverkeer tijdelijk stil te leggen. Uiteindelijk was het een treinmachinist die het dier wist te vangen. Hij gaf het dier aan een dierenverzorger van het Wilhelminapark, waar de hoendervogel vandaan was ontsnapt.

