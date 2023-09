Na 13 jaar zoeken vond Joëlla eindelijk een huis, 2 jaar later wordt het al gesloopt

Joëlla had haar zoontje Bjarn beloofd nooit meer te hoeven verhuizen. Die belofte kan ze niet nakomen. Na constant te moeten verhuizen, kwam er in 2021 verandering in de situatie van Joëlla. Ze vond haar droomhuis in het Brabantse Berghem. Maar nu, nog geen 2 jaar later, raakt ze datzelfde huis al kwijt.



Na 13 jaar te hebben gewacht op een sociale huurwoning was het eindelijk raak. Met flink klussen en tegen de 30.000 euro aan budget maakte ze van de woning haar eigen paleisje. Maar die droom viel snel uiteen toen woningcorporatie Mooiland bekendmaakte de huizen in de buurt te moeten slopen.



De wooncrisis in Nederland loopt de spuigaten uit. Joëlla wachtte 13 jaar op een sociale huurwoning. Door de lange wachtlijsten wonen ex-partners na hun scheiding vaak nog langere tijd noodgedwongen samen:



Ook Mooiland vindt het vervelend voor Joëlla dat zij nu in deze situatie zit. Ze bieden aan haar, en alle andere bewoners, tegemoet te komen met een sociaal plan. Zo kunnen zij assisteren bij het vinden van een nieuwe woning in de buurt en kijken zij naar de financiële compensatie die ze kunnen bieden.



Het aanbod van Mooiland heeft Joëlla moeten afslaan. Met alles wat zij geïnvesteerd heeft, zou ze er bij het accepteren zo'n 7000 euro op achteruit gaan.

S Wie steekt er dan ook 30.000 euro in een huurwoning? En hoe kom je aan 30.000 euro als je een sociale huurwoning nodig hebt?



Ik hoorde ooit een verhaal van iemand die dat ook gedaan had. En omdat de woning daarna veel meer waard was, vond de verhuurder het nodig om de huur fors te verhogen..... @DrZiggy : Ja, dat is inderdaad een goeie vraag. Een huurwoning zelf renoveren is een riskante zaak.Ik hoorde ooit een verhaal van iemand die dat ook gedaan had. En omdat de woning daarna veel meer waard was, vond de verhuurder het nodig om de huur fors te verhogen.....

En omdat de woning daarna veel meer waard was, vond de verhuurder het nodig om de huur fors te verhogen.....



: Ja. als er een significante verbouwing is geweest dan mag, onder voorwaarden, de huur verhoogd worden.





Dat kan. hetzelfde geldt voor huiseigenaren ivm de WOZ waarde. Ja. als er een significante verbouwing is geweest dan mag, onder voorwaarden, de huur verhoogd worden. Ik ben huisbaas van mezelf.

Waar je als huurder ook mee kan zitten is dat de verhuurder kan eisen dat de woning in de originele staat wordt teruggebracht. Heb je met veel pijn, moeite en geld het huis verbeterd, kun je met net zoveel pijn, moeite en centen de boel weer afbreken. @allone : Meestal wordt de soep niet zo heet gegeten. Normaal geldt het voor dingen als zonnecellen plaatsen, uitbouw maken, schuurtje plaatsen. Dat soort dingen.Waar je als huurder ook mee kan zitten is dat de verhuurder kan eisen dat de woning in de originele staat wordt teruggebracht. Heb je met veel pijn, moeite en geld het huis verbeterd, kun je met net zoveel pijn, moeite en centen de boel weer afbreken.

