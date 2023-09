Witte Duitsers boos omdat museum deels alleen zwarte bezoekers wil bij tentoonstelling over kolonialisme

Een tentoonstelling over kolonialisme in het Duitse Dortmund is inzet van een landelijke rel. De ruimte in het museum is wekelijks op zaterdagochtend bij voorkeur alleen toegankelijk voor zwarte bezoekers. Sindsdien krijgt het museum boze reacties en bedreigingen van extreemrechts. Het gebouw wordt bewaakt.



Het draait om de tentoonstelling ‘Das ist kolonial’ (Dat is koloniaal) van het industriemuseum Zeche Zollern. Het is een interactieve tentoonstelling waarin bezoekers leren hoe de koloniale geschiedenis in het dagelijks leven aanwezig is, in het bijzonder in de deelstaat Westfalen en het Ruhrgebied.



Volgens de museumsite is een van de ruimtes zaterdags van 10.00 tot 14.00 uur alleen toegankelijk voor 'zwarte, inheemse en gekleurde mensen'. Het museum heeft de tentoonstelling bestempeld als ‘Safer Space’. Dat is een beschermde ruimte waarin mensen die zelf doelwit zijn van racisme en discriminatie een bezoek kunnen brengen, zonder geconfronteerd te worden met eventuele kritiek, discussies of vooroordelen van witte bezoekers.



Dat onderscheid stuit mensen tegen de borst. Op sociale media wordt gesproken over een ‘racismeschandaal’. Hoewel de tentoonstelling al sinds maart te bezichtigen is, laaide de discussie pas deze week op nadat een radiostation er aandacht aan besteedde en er schande van sprak.



Het museum krijgt sindsdien een stortvloed aan telefoontjes, mails en ook haatberichten en bedreigingen. Uit extreemrechtse hoek. Antenne Fre, een medium gelieerd aan de uiterste rechtse partij AfD, en de lokale afdeling van de rechtsextremistische NPD zijn een campagne gestart.



Op internet circuleert een video waarin verslaggevers van Antenne Frei in het museum medewerkers confronteren en beschuldigen van ‘racisme tegen witte mensen’. Op de toegangspoort van het museum zijn posters opgehangen met de tekst: ‘Witte mensen zijn hier niet welkom'.



Op sociale media is opgeroepen naar het museum te gaan om de proef op de som te nemen. De politie doet onderzoek en heeft uit voorzorg bewaking bij het gebouw gezet.



Het museum stelt dat ook witte mensen te maken kunnen krijgen met discriminatie, bijvoorbeeld op basis van geslacht of geaardheid, maar dat zij niet de ervaring van racisme (huidskleur) delen. ,,Integendeel: het is een voorrecht van witte mensen om alle ruimtes te kunnen betreden zonder zich zorgen te hoeven maken over mogelijke discriminatie.’’



Het museum benadrukt dat bij de ingang niet wordt gecontroleerd en dat witte bezoekers niet worden geweigerd. Volgens directeur Christiane Spänhoff gaat het om een experiment. Ze begrijpt de boosheid niet.



,,Het gaat om ongeveer vier van de 48 uur per week en om slechts een klein deel van het museum’’, zegt Spänhoff in Duitse media. ,,Het gaat niet om een ​​verbod, maar om een ​​verzoek. Kortom, het museum probeert nieuwe methoden uit om doelgroepen zoals gekleurde mensen naar musea te trekken . Dit omvat onder meer het beperken van de toegang tot individuele groepen.’’

