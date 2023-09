Inclusie-wethouder Ufuk Kâhya (GL) Den Bosch zou ‘kleineren, negeren, schreeuwen’

Ambtenaren in Den Bosch beschuldigen GroenLinks-wethouder Ufuk Kâhya (Onderwijs, Inclusie en Gezondheid, wethouder sinds 201er van te ‘kleineren, negeren en te schreeuwen’. Dit meldt het Brabants Dagblad.Uit mails die werden verkregen door een beroep te doen op de WOO blijkt dat sommige ambtenaren een ‘grote onveiligheid’ ervaren door de wethouder ‘die zich met alles bemoeit’.Een en ander zou bij sommige medewerkers zo ernstig worden ervaren dat ze inmiddels ‘van hogerhand worden afgeschermd van Kâhya’.In een reactie aan het Brabants Dagblad laat Kâhya weten:“Mijn lat ligt hoog, en ik kan daarin soms te scherp zijn. Daarbij is mijn intentie overigens altijd om scherp te zijn op de inhoud, en nooit op de persoon. Als ik mensen onbedoeld toch persoonlijk geraakt heb, dan is dat niet goed en dat trek ik me aan. In overleg met het management zijn stappen gezet om de samenwerking te verbeteren.”