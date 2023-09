De wetenschap bewijst: bier drinken kan goed voor je zijn

Goed nieuws voor wie het weekend graag inluidt met een koud biertje: het lijkt namelijk hartstikke veel gezondheidsvoordelen te hebben. Volgens wetenschappers kan bier namelijk bijdragen aan een gezonde darmflora en een sterker immuunsysteem.



Volgens de onderzoekers is het mogelijk zelfs beter om af en toe een pilsje te drinken dan je helemaal te onthouden van alcohol. In je darmen bevinden zich allerlei bacteriën die ervoor zorgen dat je gezond blijft. Bier kan die bacteriën voeden, waardoor ze groeien. Dat komt onder andere door de vezels, ethanol en polyfenol in je goudgele rakker, schrijft Daily Mail.



Het onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van bier werd gedaan aan de Dalian Medische Universiteit in China. Wanneer proefpersonen een bescheiden biertje dronken, bleek dat effectiever dan probiotica. Probiotica zijn voeding die gezonde bacteriën die je darmen nodig hebben. Die krijg je doorgaans binnen via yoghurt, zuurkool en andere gefermenteerde producten. Ook kun je ze in sommige supplementen vinden.



Bier is ook gefermenteerd en rijk aan aminozuren, vitamines en bioactieve stoffen die zich bezighouden met heel veel fysiologische functies, laten de wetenschappers weten. "De polyfenolen in de hop van het bier zijn ook belangrijk voor je microbioom, de samenstelling van bacteriën in je darmen."



Overigens is er wel wat kritiek op het onderzoek. Zo zou er niet goed worden gekeken naar het volledige gezondheidsplaatje rondom alcohol. Ook gelden de mogelijke gezondheidsvoordelen alleen voor mensen die af en toe drinken. Bij zware drinkers worden de voordelen al snel teniet gedaan door de risico's die het met zich meebrengt.



Al met al wel een prima reden om de werkweek af te sluiten met een biertje.

04-09-2023 12:39:56 Emmo

Laatste edit 04-09-2023 12:40 Laat ik dat nou áltijd al gedacht hebben

04-09-2023 14:12:46 vaughn

Zie je wel!

