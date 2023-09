Waarschuwing voor levensgevaarlijke AI-paddenstoelengidsen op Amazon

Wie het bos in wil om paddenstoelen te plukken, kan het beste niet een plukgids van Amazon meenemen. Er wordt gewaarschuwd dat veel van de boeken en e-books over paddenstoelen door AI gegenereerd zijn.



De Britse krant The Guardian nam een aantal boeken op Amazon over paddenstoelen onder de loep. De krant haalde ze door een tool die kan checken of een tekst door een chatbot als ChatGPT is geschreven.



Alle vier de boeken die werden gecontroleerd, haalden een score van 100 procent. Dat betekent dat ze vrijwel zeker door AI geschreven zijn. In één van de titels stond ook een spelfout.



Volgens paddenstoelendeskundige Leon Frey, waar de krant mee sprak, kunnen de AI-boeken levensgevaarlijk zijn. Zo wordt het proeven aangeraden als een methode om gevaarlijke en onschuldige paddenstoelen van elkaar te onderscheiden, terwijl dat volgens Frey nooit een veilige manier is. Ook een eetbare, maar beschermde paddenstoel wordt aangeraden om te plukken.



Schimmelexpert Myron Smith van de Carleton University in Canada noemt de boeken 'onverantwoord'. De verschillen tussen giftige en niet-giftige paddenstoelen zijn vaak subtiel, zegt hij. "Er is veel ervaring en kennis nodig om ze van elkaar te onderscheiden."



Amazon zegt de boeken te onderzoeken en zo nodig actie te ondernemen. "We nemen dit heel serieus en willen een veilige winkel- en leesomgeving hebben. We gaan hier naar kijken."

Reacties

04-09-2023 13:38:54 BatFish

Oudgediende



Ja, ik ben bioloog, ik kan best wat paddenstoelen herkennen, maar ik zou het niet overwegen om zelf te gaan verzamelen zonder een expert bij de hand. Dat doe je niet met een boekje!

04-09-2023 13:49:29 MIADIA

Oudgediende



@BatFish : ja maar je kunt toch gewoon proeven of je de goeie te pakken hebt...

04-09-2023 14:03:16 allone

Oudgediende



@MIADIA : en dan proef je of je de volgende dag ziek/dood bent? Hoe smaakt dat dan? en dan proef je of je de volgende dag ziek/dood bent? Hoe smaakt dat dan?

