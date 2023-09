Woningnood? Jaffar maakt eigen studentenkamer van legertruck

ARNHEM - Met het nieuwe studiejaar komt onvermijdelijk ook weer de kamernood om de hoek kijken. Want vind als student maar eens woonruimte in deze tijd. Jaffar Bouyeure (19) uit Arnhem bedacht een alternatief plan: hij bouwt een legertruck om tot kamer."Ik hoorde van vrienden hoe duur een studentenkamer is en hoe lastig het is om iets te vinden. Ik vond deze wagen op marktplaats en daar maak ik gewoon m'n eigen studentenkamer van. Het is een bijna 60 jaar oude legertruck uit Duitsland maar de motor is nog goed, ik mag er met mijn B rijbewijs in rijden en omdat het een oldtimer is hoef ik geen wegenbelasting te betalen."Jaffar heeft samen met zijn vader onderhandeld met de vorige eigenaar. Die bleek uiteindelijk bereid om zijn vraagprijs naar beneden bij te stellen tot een paar duizend euro. Om verder geld uit te sparen bouwt Jaffar zelf, met hulp van zijn vader, de oude truck om tot zijn mobiele studentenkamer. "De bank wil ik opnieuw bekleden. Die bank ga ik zo plaatsten dat ik een prachtig uitzicht naar buiten heb. Er komt een keukenblok in en een wc. En verder is mijn vader gelukkig heel handig dus hij maakt voor mij een koelkast op maat."Volgend studiejaar begint Jaffar aan de lerarenopleiding Engels in Nijmegen. Zijn studentenkamer op wielen zet 'ie dan ergens in zijn nieuwe woonplaats neer. "Je ziet aan de buitenkant ook niet dat het een huisje is. Het is geen camper ofzo."De student Engels in spe heeft de ondernemende geest van huis uit meegekregen. "Mijn ouders zijn bezig om een boot tot woonhuis om te bouwen." En hij hoopt aan zijn studentenkamertruck misschien zelfs nog een centje te verdienen. "Misschien kan ik 'm op termijn in de weekenden, als ik er niet in zit, verhuren. En daarnaast ga ik er ook zelf lekker mee op vakantie."