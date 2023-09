Unieke oogst: maanzaadjes voor brood uit de Achterhoek

DE HEURNE - Een bijzondere oogst in de Achterhoek. Daar is in het buurtschap de Heurne voor het eerst als proef een veld papaver geoogst. In Afghanistan wordt papaver gebruikt voor de productie van harddrugs als opium en heroïne. Zo niet in de Achterhoek, daar moeten de bakkers met de maanzaadjes van de papaverplant hun broodjes gaan versieren.

De teelt van pompoenen, dat is eigenlijk de echte specialiteit van groenteteler Gert Smits uit de Heurne. Smits verkoopt de pompoenpitten aan bakkers voor op het brood. Bij wijze van proef heeft hij dit jaar een veld met de papaverplant aangeplant. Hij denkt dat hij net als zijn pompoenpitten de blauwe maanzaadjes van de papaverplant aan lokale bakkerijen kan verkopen.



"In Nederland beperken de boeren zich heel snel tot grote producten als bieten, aardappelen of uien. Maar voor de biodiversiteit en een ruimer bouwplan zijn gewassen als pompoenen en blauw maandzaad zeker de moeite waard", aldus Smits.

Nu wordt nog 95 procent van het maanzaad voor onze broodbolletjes uit China geïmporteerd. "Een paar boeren in Zeeland verbouwen maanzaad, verder houdt het wel op", zegt Smits. "Hoe mooi zou het zijn als het een echt lokaal product wordt."



De maanzaadjes komen van een opmerkelijke plant: "Het is een papaverachtige. In Azië wordt hij voor hele andere doeleinden gebruikt, zoals het maken van opium. Maar met deze rassen lukt dat niet hoor," stelt de teler gerust.



En dat is dan ook de reden dat Smits van de overheid deze soort heeft mogen aanplanten voor zijn proef. Smits denkt overigens niet dat de hele Achterhoek straks volstaat met de papaverplant voor de productie van blauwmaanzaad. "Er moet markt voor zijn. Daar begint eigenlijk alles mee. Omdat wij in de bakkerijsector best wel actief zijn, spreek je ook wel bakkers die eigenlijk wel voor een lokaal product in zijn. Maar dat groeit wel langzaam. Het is nou niet zo dat we met zijn allen maanzaad moeten gaan telen."

