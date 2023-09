Bizarre bijrijder: politie in VS zet auto met stier aan de kant

De politie in de Amerikaanse staat Nebraska heeft gisteren een bestuurder aan de kant gezet die op de snelweg was gesignaleerd met op de bijrijdersplek een wel heel bijzondere passagier: een volwassen watusi-stier.Het dier bleek Howdy Doody te heten. De auto waarin de stier zat, was speciaal voor het vervoer geprepareerd: aan de bijrijderskant was een hek gemonteerd, een deel van dak en voorruit waren verwijderd.Toch voldeed de wagen niet aan de eisen, zei de politie van Norfolk, de plaats waar de bestuurder werd aangehouden nadat bij de meldkamer een telefoontje was binnengekomen over het bijzondere transport.De eigenaar heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen omdat hij onderweg een paar verkeersovertredingen had begaan 'die samenhangen met deze specifieke situatie', zei een politiewoordvoerder tegen de nieuwszender Nebraska Northeast. Daarbij zou het onder meer gaan om het belemmeren van het zicht van de bestuurder.De bestuurder kreeg het bevel terug te keren naar huis, het 50 kilometer verderop gelegen Neligh. Plaatsgenoten laten weten dat hij daar met zijn stier elk jaar meedoet aan de lokale parade en dat Howdy Doody een stier is 'die zich altijd keurig gedraagt'.Dat neemt niet weg dat hij de achterkant van het voertuig onderweg met uitwerpselen had bevuild, zoals te zien is op de beelden.