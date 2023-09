Britse man die per ongeluk op tv kwam, eist vergoeding van de BBC

Een Brit die in 2006 met een kenner van de muziekindustrie werd verward, eist een vergoeding van de BBC omdat het YouTube-filmpje waarin hij te zien is miljoenen keren is bekeken. De 54-jarige man vindt dat hij recht heeft op het geld dat de Britse omroep ermee verdient.Guy Goma solliciteerde in 2006 naar een IT-functie bij de Britse omroep. Hij meldde zich bij de receptie en kreeg het verzoek even plaats te nemen.De redactie van BBC News 24 zat op dat moment op iemand met dezelfde voornaam te wachten, die iets over de financiƫle gevolgen van illegaal downloaden zou vertellen. Toen een redacteur van het programma "Guy" vroeg om mee te komen en er niemand anders opstond, veronderstelde Goma dat die oproep voor hem was en besloot hij mee te lopen.Voor hij het wist, zat hij op een stoel in de studio naast presentator Karen Bowerman, verbaasd kijkend naar wat er om hem heen gebeurde.Hij schrok zich een ongeluk, toen hij plotseling een vraag kreeg, maar probeerde deze zo goed mogelijk te beantwoorden. De opname ging de wereld over. "Ze gebruiken het al bijna twintig jaar en ik heb er geen cent voor gekregen", zei Goma in juni in een Britse podcast.Het sollicitatiegesprek waarvoor hij kwam, heeft nooit meer plaatsgevonden. Goma bleef computertechnicus en werkt nu voor een instelling voor mensen met leerproblemen.