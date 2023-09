Gelderse woondeals dreigen te mislukken: niet door stikstof, maar door ambtenarentekort

De bouw van nieuwe woningen staat op losse schroeven door een schrijnend gebrek aan ambtenaren in gemeenten waar die huizen moeten komen. Gelderland heeft 15 miljoen euro nodig van het Rijk om tweehonderd ambtenaren aan te trekken. In deze provincie moeten voor 2030 meer dan 100.000 huizen worden gebouwd.



Als het kabinet niet over de brug komt met de gevraagde 15 miljoen euro, is de kans groot dat de beoogde ruim 100.000 woningen er niet voor 2030 staan. Dit aantal heeft Gelderland juist met demissionair woonminister Hugo de Jonge (CDA) afgesproken in de Woondeal. Dergelijke deals sloot De Jonge onlangs met alle provincies af om de woningnood te bestrijden. Het kabinet mikt op ongeveer één miljoen woningen voor 2030.



Met name kleinere en middelgrote gemeenten kampen met een tekort aan ambtenaren. Het gaat dan vooral om een gebrek aan stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en projectleiders. Deze ambtenaren zijn nodig bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. Binnenlands Bestuur berekende vorig jaar al dat landelijk minimaal 6500 gemeenteambtenaren extra nodig zijn.



Uit recent onderzoek in opdracht van de provincie blijkt dat het vooral schuurt in de regio Noord-Veluwe, maar ook in de Achterhoek. In deze regio’s is de nieuwbouwopgave in relatie tot het aantal inwoners het hoogst. Met de beschikbare aantallen ambtenaren zijn de ambities voor 2030 niet haalbaar. Verdeeld over alle Gelderse gemeenten is er een tekort van tweehonderd ambtenaren, gemiddeld vier per gemeente.



Dit tekort heeft verschillende oorzaken. Zo is de woningbouwopgave groter geworden. Jaarlijks moeten alleen in Gelderland al zeker 12.000 woningen worden gebouwd. Ook is er nieuwe regelgeving op gebied van duurzaamheid en bereikbaarheid bijgekomen. Gemeenten moeten hun ambtenaren verdelen over meer en ingewikkelder werk.



De provincie vindt deze ontwikkeling zorgelijk, omdat het tempo van de woningbouw in gevaar komt. Meer dan een derde van de Gelderse gemeenten overweegt de bouwambities bij te stellen, hoewel dat strijdig is met de afspraken in de Woondeals.



,,Toen de provincie woningbouwafspraken maakte met het Rijk, was de nadrukkelijke boodschap al dat we die doelen alleen kunnen halen als het Rijk structureel geld beschikbaar stelt voor ambtelijke capaciteit’’, zegt gedeputeerde Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie).



De provincie ondersteunt gemeenten met zogeheten ‘versnellingsteams’, maar dat levert onvoldoende op. ,,Daarmee gaan we de afgesproken aantallen niet halen’’, zegt provinciewoordvoerder Peter Droste. Met externe inhuur is het probleem ook niet opgelost, omdat het aanbod onvoldoende is.



De benodigde 15 miljoen euro is bedoeld voor de Gelderse gemeenten. Met dit geld kunnen zij mensen aannemen. Deze mensen worden bij- en omgeschoold via een startersprogramma van de provincie. Gelderland wil jaarlijks honderd mensen werven en opleiden. ,,Zij krijgen dan een baangarantie bij één van de gemeenten’’, zegt Droste.



Ook Overijssel worstelt met een tekort aan ambtenaren. Deze provincie wil de komende jaren 42.300 huizen bouwen. In Deventer zijn al enkele grote projecten vertraagd. Om de vaart erin te houden, heeft het gemeentebestuur een lijst opgesteld met projecten die hoe dan ook door moeten gaan.



,,Het tekort aan ambtelijke capaciteit is een knelpunt’’, bevestigt provinciewoordvoerder Pam Roelofs. ,,Wij ondersteunen gemeenten met een aanjaagteam en met flexpools.’’ Via deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen voor het inhuren van capaciteit voor het versnellen van woningbouwprojecten. Hiervoor heeft Overijssel dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld.



In Flevoland speelt dit ook, zegt provinciewoordvoerder Jacobien Kamphof. Deze provincie zet bijdragen van het Rijk in z’n geheel aan gemeenten door zodat zij experts en projectmanagers kunnen inhuren. Het gaat om 2,3 miljoen euro, die door de regio is verdubbeld tot 4,6 miljoen.

Reacties

02-09-2023 15:47:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 62.898

OTindex: 28.311

Als je niet door de stikstof wordt gebeten dan wel door de ambtenaren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: