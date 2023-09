Margret werd slachtoffer van vacaturefraude, maar pakt oplichters terug

Margret Dijkstra-Berkhuis had snel een nieuwe baan nodig. Ze was dan ook dolblij toen ze meteen op sollicitatie mocht komen voor een leuke vacature. Langzaamaan werden er steeds gekkere dingen aan haar gevraagd en wat bleek: ze werd opgelicht. Margret zette niet bij de pakken neer en gaf haar oplichters een koekje van eigen deeg.



"Ik heb de reviews van het uitzendbureau bekeken en ik dacht dat het gewoon een goed bedrijf was", vertelt Margret aan Hart van Nederland. De sollicitatie was online en per e-mail krijgt ze een link naar een site waarop ze haar naam en geboortedatum moet invullen en kopie├źn van haar identiteitsbewijs en bankpas moet uploaden.



"Ik dacht: ze hebben natuurlijk het bankrekeningnummer nodig om het salaris over te maken. Het was ook maar vijf minuten werk." Ze kan haar geluk niet op. "Ik heb gewoon een nieuwe baan straks", dacht ze.



Het mooie van de baan is dat ze thuis mag werken, maar daar heeft ze wel een aantal spullen voor nodig. "Een laptop, een telefoon en een headset zodat je klanten te woord kan staan", vertelt Margret. Ze moet iedere keer kleine betalingen overmaken. Ze vindt het wel vreemd dat ze dat allemaal zelf moet betalen. "Maar ze zeiden dat ik het terugkreeg. Prima."



Maar dan valt het kwartje. Van de spullen die ze heeft besteld, ontvangt ze alleen de telefoon. En de vraag of ze die ook nog even naar een afhaalpunt in Almere kan sturen. "Ik dacht: dat zal allemaal niet kloppen." Het uitzendbureau zat namelijk in Rotterdam, niet in Almere.



En inderdaad: ze is opgelicht. Oplichters hebben de naam van het uitzendbureau misbruikt om haar gegevens te krijgen. Op Margrets naam is een buitenlandse rekening geopend en ze proberen haar te laten betalen voor een telefoon.



Maar Margret had het retourlabel om de telefoon terug te sturen nog liggen. "Die gaan we wel gebruiken, maar niet op de manier die jullie denken", lacht ze. In het pakket doet ze een zak meel. "You've got meel! Zo krijgen ze een koekje van eigen deeg." Margret heeft ook aangifte gedaan tegen de oplichters en de politie doet onderzoek.

Leuk bedacht om een pak meel te sturen, maar heeft ze haar geld daarmee terug?

