Engelse politie wil hekken rond grafstenen plaatsen om seks op graven tegen te gaan

De politie van Suffolk, een graafschap in de regio East of England, heeft maatregelen voorgesteld om de «seksuele activiteiten» op grafstenen te beteugelen. Dat meldt BBC.



De politie van Suffolk deed de aanbevelingen in een brief naar aanleiding van plannen om Arras Square in Ipswich te herontwikkelen. Die wijk heeft te kampen met veel criminaliteit en asociaal gedrag.



Zo zouden sommige mensen seks hebben op grafstenen. Ook zouden er drugs en alcohol gebruikt worden op de graven, aldus de politie. «Op openbaar toegankelijke maar afgelegen locaties zoals deze, is het helaas gebruikelijk om verhoogde grafstenen te gebruiken als tafels om alcohol en drugs te consumeren», aldus de politie. «Ze dienen soms ook als plaatsen voor seksuele activiteit.»



Bewakingscamera’s en betere verlichting

Als onderdeel van het gemeenteproject ‘Turning our Town Around’ hebben inwoners en bedrijven gestemd voor een volledige herontwikkeling van het gebied. De politie gaf haar mening over manieren om «criminaliteit te voorkomen» in de planningsfase van de herontwikkeling.



Dit omvatte «bescherming van verhoogde grafstenen» middels een omheining voor individuele grafstenen of kleine hekjes aan de bovenkant van de grafstenen, om «activiteiten bovenop de graven te ontmoedigen». Andere aanbevelingen waren bewakingscamera’s en betere verlichting om asociaal en crimineel gedrag te voorkomen.

