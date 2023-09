Vrouw aangeklaagd voor moord op huisbaas en innen van huurgeld bij andere huurders

Een Texaanse vrouw die beweerde dat haar vermiste huisbaas uit Houston twee jaar geleden zijn dood in scène had gezet en naar Afrika was gevlucht, is gearresteerd op beschuldiging van moord en diefstal. Dat meldt de Amerikaanse krant New York Post.



De 43-jarige Pamela Ann Merritt zou naar verluidt haar 78-jarige huisbaas Colin Kerdachi vermoord hebben. Ze bekende de moord aan vrienden, verborg het lichaam maandenlang onder de trap en toen de politie haar kwam uithoren, vertelde ze dat de resten afkomstig waren van een dode hond, zo wijzen rechtbankdocumenten uit.



Kerdachi werd in februari 2021 als vermist opgegeven nadat een winterstorm en vorst de stad in zijn greep hield. Het noodweer veroorzaakte grote stroomstoringen. Na de ontdekking van het lichaam van de vermiste man wou een detective de zaak tot op de bodem uitspitten. Hij zette een reeks verdachte gebeurtenissen op een rijtje.



Op 23 februari 2021 vertelde Joe Guy, een huurder van Kerdachi, aan de politie dat Kerdachi verdwenen was toen hij thuiskwam van een lange reis. Merritt weigerde te vertrekken uit het gebouw. «Hij vroeg haar waar de huisbaas was. Ze antwoordde dat hij dood was en dat zij hem vermoord had», schreef een detective uit Houston in de aanklacht nadat hij de getuige opnieuw had verhoord.



De politie voerde Merritt naar het ziekenhuis voor een psychiatrische evaluatie. In oktober 2021 was Merritt weer ingetrokken in het gebouw en was Kerdachi nog steeds niet terecht.



Een andere huurder, Tabitha Pope, belde de politie om een verdachte ontdekking te melden: grote plassen en druppels bloed op de bovenste verdiepingen van het gebouw, een mes in de brievenbus en «een bak met bloed erin in een kruipruimte». Pope was recent in het gebouw komen wonen en vertelde de politie dat ze huur betaalde aan Merritt en haar vriend, Michael Brown, die is aangeklaagd voor het knoeien met bewijsmateriaal.



Volgens Pope vertelden Merritt en Brown haar tegenstrijdige verhalen over de eigenaar van het gebouw: de ene keer klonk het dat hij vermist was, op een ander moment kreeg ze te horen dat hij in het ziekenhuis was overleden. Pope rook onraad en lokte hen in de val door te zeggen dat de ontdekking van zijn lijk het huis zou redden van gedwongen verkoop. Vervolgens gaven Merritt en Brown de locatie van het lichaam prijs.



Merritt en Brown zouden een bebloede muur op de tweede verdieping hebben beschilderd, zo staat in de aanklacht. Merritt hield tegenover de politie vol dat de resten van «een dode hond» waren. Verder zou ze beweerd hebben dat het bloed in het huis afkomstig was van bedorven vlees dat ze uit de koelkast had gehaald. Ze zou speurders ook hebben verteld dat ze dacht dat Kerdachi zijn dood in scène had gezet en naar Afrika was gevlucht.



Volgens de aanklacht vertelde Brown aan speurders dat hij Kerdachi voor het laatst gezien had in februari 2021 «met een steekwond in zijn maag». Een autopsie wees uit dat Kerdachi meerdere keren was gestoken.



Op basis van telefoongegevens en andere getuigenverklaringen denkt de politie dat hij waarschijnlijk op 15 februari 2021 is vermoord. De politie arresteerde Brown in maart en diende op 30 mei een aanklacht in tegen Merritt, maar ze bleef op de vlucht tot vorige vrijdag, toen ze gearresteerd werd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: