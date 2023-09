Geweldige beelden: 200 jaar oude tijdcapsule blijkt leeg

Iemand in 1829 blijkt de beste prank ooit te hebben bedacht:Bij de Military Academy in West Point, Verenigde Staten, is een tijdcapsule van bijna 200 jaar oud geopend. Archeologen kregen de eer om het object te onderzoeken en open te zagen. Dit ging gepaard met veel bombarie en ritueel. Een livestream, een volle zaal, aanwezigheid van legerofficieren en speeches van de leiding van de academie, allemaal voor... niets.De tijdcapsule, die waarschijnlijk in 1829 werd gemaakt, bleek leeg. Er lag wel een hoopje klei in, maar de kans bestaat dat dit door een opening in de capsule naar binnen gekomen is. Er bestaat een kans dat door diezelfde opening in de tijdcapsule de inhoud van de 'doos' is vergaan.