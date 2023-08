Cameraploeg overvallen tijdens tv-opname over, jawel, overvallen

De tv-opnames van een cameraploeg in Chicago kregen begin deze week een ironische wending. Medewerkers van tv-zender Univision waren om 05.00 uur de straat op gegaan om een item te maken over de vele overvallen die er plaatsvinden. Ze werden zelf onder schot gehouden en beroofd van hun camera-apparatuur.



De Spaanstalige nieuwszender gaf er zelf niet al te veel aandacht aan. "We wilden het verhaal niet over ons maken, omdat er al zoveel andere overvallen hadden plaatsgevonden", zegt een topman van Univision Chicago een dag na het incident tegen lokale media.



Volgens The Washington Post waren een verslaggever en cameraman maandagochtend op pad in de buurt Wicker Park in de Amerikaanse miljoenenstad. Een zwarte terreinwagen en zilveren sedan stopten naast het tweetal. Drie mannelijke verdachten die hun gezicht hadden bedekt stapten uit met vuurwapens, meldt de politie in een verklaring.



De overvallers vroegen geld van de verslaggever en zijn cameraman. Omdat zij dat niet bij zich hadden, werden de camera en andere apparatuur gestolen. "De bezittingen van de slachtoffers werden meegenomen en de daders gingen ervandoor", meldt de politie.



De twee medewerkers van de nieuwszender, een 28-jarige en 42-jarige man, werden onder schot gehouden. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.



Univision deed verslag van de buurt nadat er afgelopen weekend zeker acht gewapende overvallen hadden plaatsgevonden. Of er een verband tussen de zaken is, is niet duidelijk. Volgens de politie staat wel vast dat er telkens twee tot vier daders bij betrokken zijn.

