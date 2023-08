Pinguïn Nils Olav III benoemd tot generaal-majoor in Noorwegen

Pinguin Nils Olav III van de dierentuin van Edinburgh heeft promotie en een eretitel van het Noorse leger gekregen. Hij werd gekroond tot generaal-majoor, de tweede hoogste rang van het Noorse leger. De pinguïn dient nu met ‘Sir’ te worden aangesproken, omdat hij in adelstand is verheven door de Britten.

30-08-2023 19:46:39

Een Schotse pinguïn krijgt een eretitel in Noorwegen

en wordt van adel in GB???????

Mogen we ook weten waarom?