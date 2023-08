Man zonder kinderen geniet van vaderschapsverlof met behulp van gegoogelde foto van baby

Dat werknemers soms bluffen om een dagje ‘ziek’ op de bank te liggen weet iedere werkgever, maar een man uit het Verenigd Koninkrijk ging wel héél ver voor een paar vrije dagen. De man beschrijft op X, het voormalige Twitter, hoe hij kon genieten van wettelijk vaderschapsverlof, zonder een kind te hebben.



‘’Ik heb vier van de afgelopen vijf jaar genoten van wettelijk vaderschapsverlof’’, schrijft de man. ‘’Werk heeft nog nooit gecontroleerd op bewijs van een echte baby, maar voor de zekerheid heb ik een gegoogelde baby als screensaver op mijn telefoon en verander ik die iedere keer als ik ‘vader’ word.’’



Enkel een simpel formuliertje vereist

In het Verenigd Koninkrijk kunnen vaders één tot twee weken verlof opnemen in de eerste 56 dagen na de geboorte van hun kind. Ook is er een wettelijke vaderschapsuitkering, die ongeveer £172,48 bedraagt, of 90% van je gemiddelde weekloon.



En om zo’n vaderschapsuitkering of weekje vrij te bemachtigen is een simpel formulier invullen voldoende, blijkt uit de richtlijnen van de overheid. Op het formulier wordt alleen gevraagd naar de uitgerekende datum, wanneer je wilt dat je verlof begint en of je één of twee weken verlof wilt.



De man krijgt ongetwijfeld spijt van zijn publicatie op X. Aan het liegen over vaderschapsverlof zitten vanzelfsprekend een hoop risico’s. Als deze man wordt betrapt verliest hij waarschijnlijk zijn baan, en krijgt hij veel moeite met het vinden van een nieuwe.



I've enjoyed statutory paternity leave for 4 out of the last 5 years. I'm single and don't have any kids. Work have never checked for proof of an actual baby, but just to be safe I have a Googled random baby as my phone screensaver and change it every time I become a "Dad".

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: