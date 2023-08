Je gelooft nooit wat ik zonet in haar hersenen heb aangetroffen: dokters verbaasd na ingreep bij vergeetachtige vrouw

In de hersenen van een 64-jarige vrouw met klachten over vergeetachtigheid en depressie is een worm van acht centimeter gevonden. Ze is de eerste mens

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: