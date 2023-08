Bart uit Luttenberg moet bijna 90 kilometer omrijden door aanpak N348

Een beetje omrijden vanwege wegwerkzaamheden vindt Bart de Haan uit Luttenberg niet zo erg. Maar de rit die hij maandagmorgen moest maken om in Deventer te komen, ging hem net iets te ver. ,,De provincie Overijssel had het over 10 minuten extra reistijd. Dan hebben ze bij het berekenen heel hard gereden.”



Eigenlijk is hij het maandagochtend helemaal vergeten, de afsluiting van de N348 tussen Raalte en Deventer. Tot hij de eerste verkeersborden met de nodige meldingen ziet staan. ,,Shit, dacht ik. Dat is waar ook. De weg ligt eruit”, vertelt Bart de Haan die dagelijks van zijn woonplaats Luttenberg naar zijn kantoor in het Havenkwartier in Deventer rijdt. ,,Ik ben toen toch maar naar de eerst mogelijke sluiproute gereden.”



Maar daar wordt hij tegengehouden door verkeersregelaars. Die vragen hem wat hij komt doen. ,,Ik heb eerlijk gezegd dat ik deze sluiproute wilde nemen, maar daar kwam ik niet mee weg’’, zegt hij. ,,Ik wist nog een paar andere routes, maar ook daar stonden verkeersregelaars het verkeer tegen te houden.”



,,Ze hebben het heel strak geregeld, zag ik wel”, vervolgt De Haan. ,,Ik ben toen toch maar netjes de omleidingsborden met de letter D gaan volgen. Die omleiding zou immers maar 10 minuten extra reistijd kosten.”



Maar blijkbaar niet wanneer je van Luttenberg naar Deventer moet. De Haan wordt via Nijverdal naar Wierden gestuurd. Bij Wierden moet hij de snelweg op richting Enter en mag hij er bij Bathmen weer af. In plaats van de 27 kilometer die hij normaal rijdt, geeft de rit 70 kilometer op de teller aan. Wanneer hij bij het Havenkwartier in Deventer aankomt, is hij een dik uur onderweg geweest.



,,Zo’n lange omleiding, dat kan toch niet de bedoeling zijn? En hoe komen ze op die 10 minuten extra reistijd?”, vraagt De Haan zich af. ,,Hoe hard hebben die medewerkers van de provincie Overijssel wel niet gereden?”



Die vraag is lastig te beantwoorden, volgens provinciewoordvoerder Henk Voerman. ,,Ik weet niet vanaf welk punt die 10 minuten zijn berekend. Die extra reistijd is voor iedereen verschillend. De 10 minuten is meer een gemiddelde”, laat hij weten.



Ook Voerman stelt dat de 70 kilometer die de Luttenberger moet afleggen een forse omleiding is. Een ander alternatief heeft de woordvoerder niet voor hem. Jammer, want De Haan moet ook nog terug. Ook dan wil hij officieel de omleidingsborden volgen om het frustratiemomentje van die ochtend te voorkomen.



De Haan: ,,Maar als dit tot het eind van het jaar zo blijft en ik moet constant 140 kilometer per dag reizen. Het was vanmorgen best een mooie rit, daar niet van, maar om dit nu een kwartaal elke dag te doen?”



Volgens Voerman hoeft dat niet zo te zijn. ,,De weg wordt in fases aangepakt. Het kan zomaar zijn dat over anderhalve week een deel van de weg weer toegankelijk is. De inzet van verkeersregelaars blijft zolang de werkzaamheden in dat deel van de afsluiting duren.”



De N348 tussen Raalte en Deventer wordt vanaf 28 augustus 2023 aangepakt. Het wegdek is in slechte staat door vrachtverkeer en moet vernieuwd worden. De werkzaamheden duren tot december 2023 en gebeuren in 5 fases. Per fase is de weg afgesloten voor het verkeer.

Reacties

Die 90 km omrijden is wel heen en terug samen en erg ruim genomen. 70 km gereden tegen normaal 27 km is 43 km extra. Keer 2 is 86.

Maar: hij had allerlei sluipwegen geprobeerd, dus dat zijn extra kilometers. Als hij gelijk de officiële omleiding had gevolgd zou dat minder zijn. Dus hooguit 80 km op een dag voor heen en terug samen.



Ik heb zelf ook wel eens 70 km (enkele rit) moeten omrijden. Vanwege een ongeval was de haringvlietbrug in de A29 afgesloten en de omleiding voerde mij langs Middelharnis en Stellendam over de Haringvlietdam, langs Rozenburg, Rotterdam en Barendrecht en door de Heinenoordtunnel. Toen de omleiding begon was ik minder dan 20km van huis en dat werd dus 90 km rijden voor ik thuis was.

