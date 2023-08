Volkswagen zet curryworst terug op menu in kantine: te veel vraag naar

De curryworst komt weer terug in de kantine van de autofabrikant Volkswagen in Duitsland. Twee jaar geleden werd de populaire worst vervangen door plantaardige alternatieven. Maar daar was niet iedereen even blij mee.



Het besluit om niet langer vlees aan te bieden in de kantine in Wolfsburg zorgde in 2021 voor ophef in heel Duitsland. Zelfs voormalig bondskanselier Gerard Schröder uitte zijn ongenoegen erover op sociale media.



''Als ik nog in de raad van commissarissen van #VW had gezeten, was dit niet gebeurd'', schreef Schröder destijds op LinkedIn. ''Een goede curryworst is altijd de 'krachtreep van de vakman' geweest en daarom onmisbaar in een Duits bedrijf als VW.''



De Volkswagenworst is een begrip in ons buurland. Het autobedrijf produceert sinds de jaren zeventig zelf de curryworsten voor zijn bedrijfskantines. Jaarlijks worden zo'n 7 miljoen stuks verkocht.



Het verbod van de afgelopen twee jaar heeft de vraag naar de VW-curryworst niet geschaad. Tegen het Duitse nieuwsblad Der Spiegel zegt Volkswagen dat de verkoop van het vleesproduct vorig jaar zelfs is gestegen.



Tijdens de coronapandemie hadden de werknemers zo'n trek in de worst dat Volkswagen een bezorgservice introduceerde die de curryworsten langsbracht bij mensen die thuis moesten werken.



De enorme vraag zorgt ervoor dat ze nu dus weer beschikbaar worden. Voor de vegetariërs en veganisten blijft er in ieder geval één veganistische curryworst op de menukaart staan.

29-08-2023 21:02:16 Emmo

Was het niet slimmer geweest eerst een rondvraag te houden?

