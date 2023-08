Vrijwel vergaan lijk van 88-jarige man gevonden in Baarle-Hertog

In de Belgische grensgemeente Baarle-Hertog is een lichaam in verregaande staat van ontbinding aangetroffen.



Het gaat volgens het Antwerpse parket om de resten van een 88-jarige man. Het is niet duidelijk hoelang hij al overleden was.



De partner van de man vond het lichaam gisteren in het hotel Den Bonten Os. Volgens de krant Het Laatste Nieuws was hij een Amerikaanse ex-piloot die al een paar maanden een studio huurde in het dorp, dat als Belgische enclave in Nederland ligt.



De politie onderzoekt wat de precieze doodsoorzaak is en zegt geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf.

Reacties

29-08-2023 21:01:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.521

OTindex: 86.968

Hoe kun je zolang onopgemerkt in een hotel liggen?

29-08-2023 23:11:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.680

OTindex: 91.855



De partner heeft hem na al die maanden gevonden. Had die hem niet eerder gemist? @allone : Misschien met een automatisch betalingssysteem zodat er geen betalingsachterstand was.De partner heeft hem na al die maanden gevonden. Had die hem niet eerder gemist?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: