Babydolfijn sterft nadat tiener hem uit het water haalt voor selfie

De 19-jarige man uit Florida deelde de foto van zichzelf met de babydolfijn in de armen op Instagram, een daad die het zeedier kan verstikken. Het was

Kl***##@@##zak. Om een selfie sterft er een jong van een dier. EgoïstIk hoop dat hij in de buurt woont van veel mensen die hem dit lang kwalijk blijven nemen en dat hij nadenkt over zijn opmerking "ongeluk" die hij zo achteloos uitte.

29-08-2023 14:46:24

Weten we zeker dat we ze al vanaf 18 jaar stemrecht willen geven? Dit is typisch zo'n figuur, die beter nog een paar jaar kan wachten. Misschien over 20 jaar eens kijken of ie al een beetje volwassen begint te worden. En tot die tijd wellicht in een kindertuigje met papa en mama mee...