Brandweerman in kledingcontainer op zoek naar per ongeluk weggegooide tas met geld, pasjes, paspoort en sleutels

Een niet alledaagse melding voor de brandweer in Hillegom zondagmiddag: een gezin dat een zak met kleding in een kledingcontainer op de Mesdaglaan in Hillegom had gegooid, vroeg om hulp. In de zak zou namelijk ook een tasje met geld, pasjes, een paspoort en sleutels zitten. Een bereidwillige brandweerman klom daarop in de container op zoek naar de tas.Het brandweerteam legde de container op zijn kant, waarna één van de brandweermannen de container inging op zoek naar de waardevolle spullen. Dit trok ook bekijks van buurtgenoten.De gehele container werd leeggehaald, maar de bewuste zak werd niet gevonden. Wel andere zakken met kleding van het gezin. Die zullen door de gezinsleden nog eens zorgvuldig worden nagekeken.