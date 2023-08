Fransen dronken te weinig wijn, overschot onder meer naar schoonheidsindustrie

Frankrijk gaat wijnoverschotten opkopen en om laten zetten in industriële alcohol. Daar geeft het land zo’n 160 miljoen euro aan uit.



Vooral in de streek rond Bordeaux was er te veel wijn geproduceerd na een aantal goede zomers. De wijnboeren in Bordeaux zeggen dat vooral Fransen zelf minder van de goedkopere merken dronken. Daardoor lag de opslag vol en was er geen ruimte meer voor de resultaten van de komende oogst.



“We hadden 24 maanden aan wijn in onze kelders liggen”, zegt wijnmaker Didier Cousiney.



Zeventig jaar geleden dronk de gemiddelde Fransman nog 130 liter wijn per jaar. Nu is dat gedaald naar 40 liter. Vooral rode wijn heeft daaronder te lijden. Daarvan werd in Franse supermarkten afgelopen jaar 15 procent minder verkocht.



Witte wijn en rosé deden het beter. Daarvan daalden de verkopen met 3 tot 4 procent.



De wijnboeren uit Bordeaux hebben al verschillende keren actie gevoerd. Ze willen compensatie om een deel van hun wijngaarden om te ploegen en voor andere zaken in te zetten. Dat zou 10.000 euro per hectare moeten zijn. Anders verdwijnen er in de regio tussen de 100.000 en 150.000 banen in de komende tien jaar, vrezen ze.



Maar in plaats daarvan kiest de overheid dus voor het destilleren van de voorraden. De alcohol die dan overblijft kan gebruikt worden in de farmaceutische industrie en bij het maken van schoonheidsproducten.



In 2020 kocht de overheid ook voorraden op die overbleven, toen de horeca verplicht dicht moest tijdens de coronapandemie. Toen werd de alcohol gebruikt om ontsmettingsmiddelen te maken om zo corona te bestrijden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: