Amerikaanse familie vangt hond op, die hen twee dagen later redt van brand

Een Amerikaans gezin heeft een brand op hun woonboot wonder boven wonder overleefd, dankzij hond Moose die zij twee dagen ervoor in huis namen. ,,Dit had zo uit de hand kunnen lopen. Als Moose ons niet wakker had gemaakt...”Het leek Chris Cushna (54) en Sheila Janes (49) leuk om voor een nachtje een hond uit het asiel op te vangen. Dat kan via een speciaal programma van de Portsmouth Humane Society, dat mensen aanmoedigt om tijdelijk een hond in huis te halen om het opvangpersoneel werk uit handen te nemen en mensen kennis te laten maken met dieren om ze mogelijk te adopteren. ,,Het zorgt ervoor dat de honden kunnen ontstressen en even weg kunnen uit het asiel”, legt Amanda McQuarry, directeur van de Portsmouth Humane Society, uit aan The Washington Post.De twee kinderen van Cushna, Logan (12) en Anya (10), en Janes’ kleindochter Luna (logeerden juist een weekendje bij het echtpaar op hun woonboot in Portsmouth, Virginia. Toen het gezin van vijf begin augustus langskwam bij het asiel, waren ze het er allemaal over eens dat Moose het moest worden. ,,Hij zat in de laatste kooi en hij had gewoon een heel vriendelijk gezicht.”Moose werd afgestaan ​​door zijn vorige eigenaren omdat ze niet voor hem konden zorgen. Zijn tijdelijke gezin ging met de viervoeter naar een plaatselijke ijssalon en liet hem aan voorbijgangers zien. De familie had zoveel plezier met Moose, dat ze besloten de hond nog een nachtje te houden.Ze wisten niet dat Moose hen de volgende ochtend zou redden. Zondagochtend brak er brand uit op een naburige boot en Moose waarschuwde de familie voor de vlammen. ,,Moose heeft onze levens gered”, zegt Cushna.Rond 07.30 uur begon de 8-jarige Moose door de kinderkamer te bewegen terwijl het hele gezin nog in diepe slaap was. Hij hijgde en ijsbeerde onophoudelijk, de kinderen dachten dat hij naar buiten moest. Maar toen ze eenmaal boven waren, beseften ze al snel dat de boot naast die van hen in brand stond en dat de brand zich snel verspreidde. De kinderen maakten de rest van het gezin wakker en ze ontsnapten allemaal op het nippertje, met Moose op sleeptouw. ,,Dit had zo uit de hand kunnen lopen”, aldus Janes. ,,Het was echt een beangstigende situatie. Tijd was van cruciaal belang. Het is verbazingwekkend dat niemand gewond is geraakt. Als Moose ons niet wakker had gemaakt, zouden we wakker zijn geworden door vuur. We prijzen Moose voor het feit dat hij ons eruit heeft gehaald.”Het echtpaar – eigenaars van een muziekwinkel in Portsmouth – woonde vóór de brand fulltime op de woonboot, maar die is nu volledig verwoest. Hoewel Cushna en Janes er kapot van zijn dat ze hun woonboot zijn kwijtgeraakt, zijn ze blij dat ze nog leven. ,,Moose is gewoon een held”, zei Cushna.Het echtpaar had Moose graag willen adopteren, maar heeft nu geen vaste verblijfplaats. ,,We hebben niet de mogelijkheid om een ​​grote hond als huisdier te houden”, zei Janes. Ze willen dat Moose vrij rond kan lopen in een tuin en voldoende aandacht krijgt.Uiteindelijk werd Moose opgevangen door een gezin dat vlakbij woont op een vijf hectare grote boerderij in Franklin, Virginia. Ciara Hill en haar man zagen het verhaal van Moose op de Facebook-pagina van de Portsmouth Humane Society en waren meteen geïntrigeerd. ,,Die jongen verdient een biefstuk", zei Hill tegen haar man. ,,We gaan hem halen.”Cushna en Janes zijn dankbaar dat Moose een fijn huis heeft gevonden. ,,Moose leidt zijn beste leven”, zei Janes. ,,Hij verdient het echt.”