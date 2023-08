Stekkerrijders moeten boeten in Texas omdat ze geen brandstof tanken

Steeds meer Amerikanen kopen elektrische auto’s, en dat vindt de Amerikaanse staat Texas niet zo bevorderlijk voor de huishoudportemonnee. De staat loopt veel brandstofaccijnzen mis en laat stekkerrijders daarom vanaf 1 september 200 dollar per jaar betalen.



De Senaatswet 505 verplicht eigenaren van elektrische voertuigen om een vergoeding te betalen wanneer zij een elektrisch voertuig registreren of hun registratie vernieuwen. Volgens de Texas Tribune vindt de overheid dat stekkerrijders niet eerlijk meebetalen aan een fonds waarmee nieuwe wegen worden aangelegd. Een betaling van 200 dollar per jaar zou ‘de meest eenvoudige’ oplossing zijn, omdat uit een rapport uit 2020 blijkt dat de staat gemiddeld zo’n bedrag per jaar aan belasting misloopt.



In Europa worden er steeds minder elektrische auto’s verkocht. Dat zou vooral te wijten zijn aan het feit dat overheden hun subsidies aan het afbouwen zijn, stellen experts. Ook zijn consumenten volgens hen te weinig bereid op uitsluitend op basis van het milieu te kiezen voor een stekkerauto.

