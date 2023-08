Spanje gefascineerd door het Nederlandse fenomeen 'niksen'

De Spaanse media is hoogst onder de indruk van een typisch Nederlands tijdverdrijf: het 'niksen'. Je hoeft er vrij weinig voor te doen, maar de Spanjaarden zijn er helemaal door gefascineerd.



En de Nederlanders maar denken dat de Spanjaarden zo tranquillo zijn met hun 'siësta'. Dat is blijkbaar niet te vergelijken met 'niksen'. Bij een siësta ga je daadwerkelijk slapen en bij het niksen ben je wakker. Juist met je ogen open helemaal niets uitvoeren, dat is de kunst.



De Spaanse media schrijven dat 'het succes van de Nederlandse aanpak heel concreet is': "In de samenleving vergeten we de ware betekenis van rust." Of het nu de mobiele telefoons zijn of de dagelijkse taken in het huishouden, 'velen blijven bezig'.



"Daarnaast is er nog de prestatiedruk en jezelf geen vrije tijd gunnen." Al met al vinden de Spanjaarden het maar ingewikkeld om helemaal niets te doen. Gelukkig zijn daar de Nederlanders, die daar blijkbaar een oplossing voor hebben ontwikkeld; de Niksen-methode.



Voor het woord 'niksen' hebben de Spanjaarden geen letterlijke vertaling. Ze vinden het Nederlandse fenomeen maar al te mooi en noemen het 'no hacer nada'. Of ze er zelf nu ook een woord voor gaan bedenken aan het daadwerkelijk in werking gaan stellen, is nog maar de vraag. Wie weet zien we binnenkort de Spanjaarden massaal 'niksen'.

De "Spaanse" website waar HvN naar verwijst is Argentijns.



Daar spreken ze wel Spaans maar de laatste keer dat ik keek lagen Argentinië en Spanje niet heel dicht bij elkaar in de buurt.

