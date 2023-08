Damen’s ijsbreker Nuyina mag brug in Tasmanië niet door

Het schip kost een slordige 300 miljoen euro en is de trots van Australië. IJsbreker Nuyina is speciaal gebouwd om afgelegen poolstations te kunnen bevoorraden en onderzoek te doen in arctische omstandigheden. Het Nederlandse Damen bouwde het schip, er is echter een probleem: de Nuyina mag niet onder Tasman-brug in Hobart door. Te breed en daardoor te gevaarlijk, vinden de havenautoriteiten. Daarom moet de Nuyina honderden kilometers omvaren om te bunkeren.



De havenautoriteit van Tasmanië, Tasports, maakt zich al lange tijd zorgen dat het 160 lange en ruim 25 meter brede schip te groot is om veilig onder de brug door te varen, ondanks eerdere verzekeringen van de Australian Antarctic Division (ADD) dat dit wel kan.



Het schip kan weliswaar aanmeren in Hobart, aan de zuidkant van het eiland, maar om te bunkeren moet het eerst onder de Tasman-brug door. Omdat dat niet gaat, vaart het dit jaar telkens voor brandstof naar Burnie, helemaal aan de andere kant van Tasmanië.



Het is volgens Australische media het zoveelste probleem met de Nuyina. Reparaties en vertragingen gooiden roet in het eten bij poolexpedities. Nicole Webster van ADD zegt tegen de Guardian dat een grote expeditie om het afnemende zee-ijs te bestuderen is afgelast vanwege problemen met de Nuyina.



De eerste geplande reis van de Nuyina naar Antarctica in eind 2021 werd vertraagd vanwege problemen met het alarmsysteem. Er werden vervolgens problemen met de koppeling ontdekt. Zo moest het koppelingssysteem gerepareerd worden.



Het schip is afgebouwd bij Damen in Vlissingen, daarvoor werd er aan gewerkt bij Damen Shipyards in Roemenië. Naast 160 meter lang is Nuyina ook 25,60 meter breed. Het heeft een waterverplaatsing van 25.400 ton en kan met een snelheid van drie knopen door 1,65 meter dik poolijs breken. De staalplaten in de boegsectie zijn 80 millimeter dik.



Opdrachtgever is DMS Maritime, onderdeel van de Serco Group, die het schip gaat managen voor de Australian Antarctic Division (AAD), die er op haar beurt mee aan de slag gaat in het Zuidpoolgebied.



Nuyina maakte tijdens het Maritime Awards Gala 2022 kans op de felbegeerde Schip van het Jaar-prijs. Het was, naast superjacht Viva en cutterzuiger Spartacus, een van de genomineerden. Superjacht Viva ging er met de prijs vandoor.

