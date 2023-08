Vrouwen hebben meer woede in zich dan mannen en worden steeds bozer

Vrouwen zijn de afgelopen jaren bozer geworden. Uit onderzoek blijkt dat in de afgelopen tien jaar vrouwen meer woede in zich hadden dan mannen. Grumph!



De BBC heeft de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar emoties die door mensen worden ervaren. Daaruit is gebleken dat die woede bij vrouwen stijgt. Ook mannen worden iets bozer, maar vrouwen zijn nog steeds de koploper.



Van 2012 tot en met 2022 hield de BBC een enquête onder 120.000 mensen verspreid over 150 landen. Hierin werd onder andere gevraagd naar de emoties die de deelnemers de vorige dag hadden ervaren.



Opvallend is dat vrouwen meer negatieve gevoelens ervaren. Hierbij moet worden gedacht aan woede, verdriet of stress. Mannen worden overigens ook steeds bozer, maar niet zo boos als vrouwen.



Als je kijkt naar woede en stress nam dit enorm toe tijdens de coronapandemie, zowel onder mannen als vrouwen. Vrouwen waren echter wel kwader en gestrester in deze periode. De reden dat vrouwen veel bozer worden, komt volgens psychiater Lakshmi Vijayakumar door de emancipatie. In veel landen zijn vrouwen de afgelopen jaren onafhankelijker geworden. Hierdoor realiseren zij zich beter hoe groot de ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, aldus de psychiater.



De frequentie van de boosheid verschilt per land. Zo zijn de vrouwen in India nog woedender. Vijayakumar legt uit dat dit het resultaat is van meer spanningen die zijn ontstaan naarmate meer vrouwen in deze landen zijn geschoold, en werkzaam en economisch onafhankelijk zijn geworden.



De psychiater laat weten dat je dit goed kan zien tijdens de spits in de trein: “Je ziet de mannen voordat ze naar huis gaan, eerst nog even langs de theebar gaan waar ze nog rustig gaan roken”, vertelt ze. “De vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, haasten zich naar huis omdat ze nadenken over huishoudelijke taken die nog moeten gebeuren. Het is dan ook niet vreemd om vrouwen al onderweg groente te zien snijden.” gaat ze verder.



Vijayakumar benadrukt dat vrouwen niet ongelukkiger zijn omdat ze meer kansen hebben. Het is dat vrouwen nu inzien hoe zwaar ze het hebben. Ook de veranderende maatschappij speelt daar een rol in: “Vroeger was het niet acceptabel voor vrouwen om hun negatieve emoties te uiten. Dat is nu aan het veranderen.” Vrouwen zijn dus bozer dan mannen. Knoop dat maar in je oren! En anders zullen we je even… nou ja, je vat hem nu wel.

Reacties

26-08-2023 12:12:52 allone

Vroeger was het niet acceptabel voor vrouwen om hun negatieve emoties te uiten. als je ze niet uit, wil dat niet zeggen dat ze er niet zijn. Dwz ze waren er altijd al?

Maar het is ook niet gezond om en buitenshuis en binnenshuis te werken. Op een gegeven moment moet je je kunnen ontspannen. Eigenlijk altijd. … als je ze niet uit, wil dat niet zeggen dat ze er niet zijn. Dwz ze waren er altijd al?Maar het is ook niet gezond om en buitenshuis en binnenshuis te werken. Op een gegeven moment moet je je kunnen ontspannen. Eigenlijk altijd. …

26-08-2023 12:36:22 Emmo

Hierdoor realiseren zij zich beter hoe groot de ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen, aldus de psychiater. Van dat verschil ben ik me zowat dagelijks bewust.



Vive la difference!!! Van dat verschil ben ik me zowat dagelijks bewust.Vive la difference!!!

26-08-2023 12:38:06 Buick

De mensen gingen dood omdat ze even niet aan het werk waren @allone , ze zeggen: van werken is nog nooit iemand dood gegaan.De mensen gingen dood omdat ze even niet aan het werk waren

26-08-2023 12:58:40 allone

@Buick : misschien heb jij nog nooit teveel werk hoeven doen?

