Vele dagen voor het corso begint staat de stoep in Vollenhove vol met stoelen

Het is een raar gezicht: overal in Vollenhove staan lege stoelen op de stoep. Het bloemencorso is pas zaterdag, maar sommige stoelen staan al een week klaar. ,,Mensen claimen steeds eerder hun stukje stoep. Het lijkt wel een all inclusive resort waar mensen ’s ochtends rennen om een handdoekje op een ligbed klaar te leggen.’’Jan Schillemans en Fred Strijk zijn vrijwilligers bij het dahliacorso. Ze zijn druk bezig met het gereedmaken van het vak voor de mindervalide bezoekers. ,,We hebben net allemaal tiewraps moeten losknippen, omdat dit vak voor invaliden al helemaal vol stond met stoelen”, zegt Strijk.Volgens Schillemans is het fenomeen van stoelen klaar zetten niet nieuw. ,,Het gebeurt al sinds de jaren 80.’’ Maar het loopt volgens hem nu wel de spuigaten uit. ,,Normaal gesproken zijn we op donderdagochtend wel op tijd om dit vak gereed te maken, maar het lijkt wel alsof mensen steeds eerder hun zitplaatsen klaar zetten.”Tussen de stoelen langs de weg zijn grote verschillen te zien. Sommige mensen hebben witte plastic kuipstoeltjes waarop groene aanslag zit neergezet, anderen hebben hun luxe verstelbaar tuinmeubilair met voetensteun klaar staan.Ook de manier van beveiliging verschilt. Er zijn mensen met veel vertrouwen in de samenleving, zij zetten hun stoelen gewoon op de stoep. Andere mensen zetten de boel vast met fietssloten, staalkabels, touw of tiewraps. ,,Er is zelfs iemand die houten balken in zijn stoelen heeft geschroefd; één balk zodat de stoelen niet worden gestolen en één balk zodat niemand erop gaat zitten.”Douwe en Alice Wijmenga hebben hun stoelen net klaar gezet. ,,We wonen nog maar net in Vollenhove, omdat Douwe hier sinds kort als dominee werkt. Toen we dit fenomeen voor het eerst zagen, vonden we het ook een vreemd tafereel. Toen vanochtend de buren hun stoelen op de stoep gingen zetten, zijn wij dat ook gaan doen. Je wilt met het corso natuurlijk wel voor je eigen huis zitten”, zegt Alice Wijmenga.Volgens haar man heeft het wel wat weg van vrijmarkt op Koningsdag. ,,Dan zie je ook dat mensen de tekst ‘bezet’ op de stoep schrijven, om zo voor zichzelf het beste plekje te claimen.”,,Ik kijk het corso altijd bij vrienden”, vertelt een voorbijganger. ,,Ik heb hen gevraagd om zaterdagochtend voor mij een zitplek klaar te zetten. Ik fietste er gisteren langs, toen zag ik ze al staan. Het lijkt wel een soort vicieuze cirkel, iedereen zet steeds eerder de stoelen neer.”Het lijkt alsof half Vollenhove al een plekje langs de route heeft geclaimd. Toch vindt iedereen die we aanspreken het een stom ritueel. Een vrouw bij de slager steekt haar mening niet onder stoelen of banken en noemt het zelfs asociaal. ,,Mensen komen van heinde en verre om hier het corso te zien. Dan komen ze hier en kunnen ze alleen maar op de tweede of derde rij gaan staan.”Volgens Fred Strijk zijn de stoelen op de stoepen niet alleen van mensen uit Vollenhove zelf. ,,Zie je die auto met aanhanger daar? Die heeft daar net deze stoelen neergezet. Mensen uit omliggende dorpen doen dit. Ik snap dat mensen lekker willen zitten, maar er zijn tribunes waar je een kaartje voor kan kopen en er is zelfs een gratis tribune.”Omdat de stoep in half Vollenhove is geblokkeerd, zorgt het ook voor problemen: je kunt niet fatsoenlijk over de stoep lopen. Alhoewel niet iedereen daar het probleem van inziet. Een 90-jarige vrouw die met de rollator voorbij wandelt, zegt: ,,Het is maar een week per jaar feest in Vollenhove en dat ik dan over de weg moet wandelen om boodschappen te doen, is geen probleem.De organisatie van het bloemencorso ziet ook dat het aantal vroegreserveerders op de stoep toeneemt. ,,Maar wat kunnen wij daar aan doen?”, vraagt corso-voorzitter Claudia Lassche zich hardop af. ,,Van mij mag de gemeente wel een keer komen handhaven, of zeggen dat je pas vanaf de vrijdag stoelen mag neerzetten. Veeg voor mijn part een keer de hele stoep leeg.”Ze snapt wel dat mensen graag op de stoep voor hun eigen huis zitten. ,,Maar de stoelen stonden er eerst op vrijdag, toen op donderdag en nu staan de eerste stoelen er al een week van te voren.”Het grootste probleem is volgens Lassche dat het een gebrek aan gastvrijheid laat zien. ,,Je wilt dat alle bezoekers zich welkom voelen. Dan kom je op zaterdagochtend naar het corso en staat de stoep vol met lege stoelen. Dan voel je je niet welkom.”