Man in ziekenhuis na omarmen beroemde fontein Genève

Een man is in het ziekenhuis beland nadat hij had geprobeerd om de fontein van Genève, de Jet d'Eau, te omarmen. Hij was waarschijnlijk over het veiligheidshek geklommen.Het Zwitserse 20 Minutes schrijft op basis van getuigen dat de twintiger eerst zijn gezicht tegen de straal van de fontein hield. Door de kracht van de fontein, die iedere seconde 500 liter water 140 meter in de lucht spuit met een snelheid van 200 kilometer per uur, werd hij naar achteren geslingerd.Nadat hij daarvan was bijgekomen, liep de man opnieuw naar de fontein om de waterstraal 'te omarmen'. Daarop werd hij volgens 20 Minutes metershoog in de lucht gegooid. Hij kwam op het pad terecht, stond op en dook daarna het meer in. De gealarmeerde politie hees hem in een boot, waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe het met hem gaat, is onbekend.Bezoekers kunnen via een pad richting de fontein, die in het Meer van Genève staat, lopen. Maar ze worden vervolgens op veilige afstand gehouden door een hek. De eigenaar van de fontein zegt aangifte te doen tegen de man, omdat hij op verboden terrein was.