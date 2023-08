Nederlander ontdekt op onbewoond eiland Bahama's: SOS op strand

Een 64-jarige Nederlander is afgelopen vrijdag gered van een onbewoond eiland in de Bahama's. Hij had daar maar liefst drie dagen doorgebracht nadat zijn zeilboot in de problemen was gekomen.Een team van de Amerikaanse kustwacht zag lichtkogels van een schip in nood nabij het eilandje Cay Sal. Er werd onmiddellijk een luchtploeg op af gestuurd. Eenmaal aangekomen vonden ze niet alleen het beschadigde schip maar ontdekten ze ook een groot SOS-teken op het strand, gemaakt door de gestrande Nederlander. Direct werden er vanuit de lucht voedsel, water en een radio naar de man gedropt voor communicatie.Uiteindelijk werd hij gered door de bemanning van een schip van de kustwacht, die hem in goede gezondheid overdroeg aan de Royal Bahamas Defence Force."We zijn trots om het leven van deze man te hebben gered", zegt Dev Craig, onderofficier van de kustwacht van Key West. Hij benadrukte het belang van het hebben van de juiste veiligheidsuitrusting aan boord. "Zonder het zien van die lichtkogels, zou deze zaak misschien geen goed eind hebben gehad," aldus Craig.