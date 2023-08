Brits museum was al in 2021 gewaarschuwd: edelstenen op eBay verkocht

Het British Museum, dat vorige week een medewerker ontsloeg die mogelijk allemaal kostbaarheden uit een opslagruimte ontfutselde, was al in 2021 gewaarschuwd voor diefstal. Handelaren ontdekten toen al dat zeldzame edelstenen uit de collectie van het nationale museum op eBay te koop werden aangeboden. Met de waarschuwingen werd niets gedaan.



The New York Times schrijft dat het British Museum al in augustus 2021 werd gewezen op een mogelijke dief in het museum. Toen stuurde de in Denemarken woonachtige handelaar Ittai Gradel een e-mail aan het museum waarin hij bewijs leverde dat museumstukken online te koop stonden.



Gradel schreef in zijn e-mail dat de dief wel iemand bínnen het British Museum moest zijn. “Ik vrees dat dit pas het topje van de ijsberg is”, zei hij over de drie edelstenen die online te koop waren.



Ook handelaar Malcolm Hay zocht nog eerder dat jaar contact met het museum. Hij had een edelsteen gekocht, maar was bang dat deze ook uit het museum was gestolen. In mei 2021 gaf hij het terug aan het museum.



Het museum begon een onderzoek, maar kwam volgens de Amerikaanse krant al gauw tot de conclusie dat er niets aan de hand was. “Er is geen sprake van enig wangedrag onder het museumpersoneel”, schreef een leidinggevende van het museum terug aan Gradel.



Inmiddels blijkt de vork toch anders in de steel te zitten, want vorige week liet het museum weten dat een medewerker is ontslagen op verdenking van het stelen van eeuwenoude gouden juwelen, edelstenen en glas. De museumdirecteur sprak van een ‘hoogst ongebruikelijk incident’ en beloofde tot op de bodem uit te zoeken wat er is gebeurd.



“Het wordt monnikenwerk, waarbij zowel interne als externe experts betrokken zijn, maar dit heeft de absolute prioriteit – hoelang het ook duurt – en we zijn dankbaar voor de hulp die we al hebben gekregen”, zei Nigel Boardman, die namens het museum het onafhankelijke onderzoek naar de diefstallen leidt.

