Chinese activist vlucht naar Zuid-Korea per jetski

Een vermoedelijke Chinese mensenrechtenactivist is op wel heel bijzondere wijze zijn land ontvlucht. De man werd in Zuid-Korea gearresteerd nadat hij daar op een jetski naartoe was gevlucht. Volgens de kustwacht heeft de man minstens 300 kilometer over zee afgelegd, schrijft BBC News.



De man bleek goed voorbereid. Hij had tijdens zijn tocht een verrekijker en een kompas bij zich. Ook had hij volgens de Zuid-Koreaanse kustwacht vijf vaten brandstof achter de jetski hangen. ‘’Hij vulde de benzine tijdens de rit bij en gooide lege vaten in zee’’, schrijft de kustwacht in een rapport.



De mensenrechtenactivist kwam woensdag in de problemen in de buurt van een cruiseterminal voor de stad Incheon. Hij is die dag aangehouden omdat hij zichzelf de stad probeerde binnen te smokkelen. Hij wordt niet verdacht van spionage.



De identiteit van de arrestant is niet bevestigd, maar het gaat volgens persbureau AFP om Kwon Pyong, een criticus van de Chinese president Xi Jinping. De Chinese ambassade in Seoul weigerde commentaar te geven, aldus de BBC.

